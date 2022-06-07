В НАТО отказались гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии

Помощник генсека НАТО Камиль Гранд заявил, что каждая страна — член альянса сама решает, размещать ли на своей территории ядерное оружие. Премьер Финляндии Санна Марин ранее говорила, что этот вопрос не стоит на повестке

Фото: David Goldman / AP

Помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд заявил в интервью RTS, что не может дать гарантий по неразмещению ядерного оружия на территории Финляндии и Швеции в случае присоединения этих стран к альянсу.

«В данном контексте я не уверен, что стоит давать какие-то гарантии России насчет нашей военной стратегии в этом регионе», — сказал он. Гранд добавил, что пока этот вопрос не обсуждался.

Помощник генсека НАТО указал также, что каждая страна — член блока самостоятельно решает, размещать или не размещать у себя ядерное оружие.

По словам Гранда, Североатлантический альянс делает все возможное, чтобы ускорить вступление Швеции и Финляндии в блок. Обе эти страны подали заявки на присоединение к НАТО 18 мая, объяснив свое решение изменениями в сфере безопасности после начала российской военной операции на Украине. При этом Стокгольм и Хельсинки подчеркнули, что подобный шаг не направлен против Москвы.

Заявки Швеции и Финляндии должны рассмотреть и одобрить все 30 государств — членов альянса. Турция не поддерживает этот шаг; она требует, чтобы эти страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана, закрыли все организации, связанные со структурами, которые Турция считает террористическими, и предоставили турецкой стороне соответствующие гарантии. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они «нечестны и неискренни», и пообещал, что пока он является президентом, Анкара не одобрит их вступление в альянс.

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Генсек Йенс Столтенберг, который поддерживает присоединение Стокгольма и Хельсинки, призвал все же учесть опасения Анкары. Гранд выразил надежду, что разногласия удастся урегулировать к ближайшему саммиту НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила в мае, что тема размещения на территории страны ядерного оружия или открытия баз стран НАТО не обсуждается. По ее словам, альянс в этом не заинтересован. Кроме того, подобное решение может быть принято только на национальном уровне, никто не способен его навязать Хельсинки, указала Марин. Против размещения ядерного оружия и постоянных баз на своей территории выступает и Швеция.

Ядерное оружие есть у трех членов Североатлантического альянса — США, Франции и Великобритании.