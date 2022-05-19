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Минобороны России сообщило о 771 сдавшемся в плен бойце «Азова»

Всего с 16 мая в плен сдались 1730 украинских бойцов с «Азовстали», из них 80 — раненые, уточнил представитель Минобороны России Конашенков *
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

За последние сутки 771 боец украинского батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией), сдались в плен, заявили в Минобороны России.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, всего с 16 мая в плен сдались 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.

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«Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли больше половины заблокированных там украинских военных.

Пушилин заявил о выходе более половины украинских военных с «Азовстали»
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя. Тогда же глава государства отменил штурм завода «Азовсталь», на котором находилась часть подконтрольных Киеву сил, но поручил полностью блокировать его территорию.

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Украинская сторона утверждала, что кроме военных ВСУ на заводе заблокированы мирные жители. Эвакуация гражданских прошла с 5 по 7 мая. По данным ДНР, завод покинули 176 мирных жителей.

Спустя полторы недели с территории «Азовстали» вышла группа военных-переговорщиков с белыми флагами. Они обсудили маршруты эвакуации раненых, которая началась 16 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении работы по спасению военных с завода и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию. Он подчеркнул, что Украине они «нужны живыми».

Тем не менее сейчас Госдума России обсуждает вопрос запрета обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минобороны Россия плен Военная операция на Украине
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