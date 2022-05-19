Минобороны России сообщило о 771 сдавшемся в плен бойце «Азова»
За последние сутки 771 боец украинского батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена, а сам батальон намерены объявить террористической организацией), сдались в плен, заявили в Минобороны России.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, всего с 16 мая в плен сдались 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.
«Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой народной республики в Новоазовске и Донецке», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли больше половины заблокированных там украинских военных.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя. Тогда же глава государства отменил штурм завода «Азовсталь», на котором находилась часть подконтрольных Киеву сил, но поручил полностью блокировать его территорию.
Украинская сторона утверждала, что кроме военных ВСУ на заводе заблокированы мирные жители. Эвакуация гражданских прошла с 5 по 7 мая. По данным ДНР, завод покинули 176 мирных жителей.
Спустя полторы недели с территории «Азовстали» вышла группа военных-переговорщиков с белыми флагами. Они обсудили маршруты эвакуации раненых, которая началась 16 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении работы по спасению военных с завода и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию. Он подчеркнул, что Украине они «нужны живыми».
Тем не менее сейчас Госдума России обсуждает вопрос запрета обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом.