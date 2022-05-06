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Власти Украины сообщили об обмене пленными с Россией

В ходе обмена Киеву был возвращен 41 человек, среди них 28 военных и 13 гражданских лиц, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук
Пункт временного содержания украинских военнопленных
Пункт временного содержания украинских военнопленных (Фото: РИА Новости)

Россия и Украина провели обмен пленными, сообщила в своем Telegram-канале украинский вице-премьер Ирина Верещук.

«Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин», — написала она.

По ее словам, в числе тех, кто вернулся на Украину, — 28 военнослужащих и 13 гражданских лиц. Среди них, по словам Верещук, настоятель храма Украинской православной церкви.

Российские власти сегодня не сообщали об обмене пленными. РБК обратился за комментарием в пресс-службу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

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21 апреля об обмене пленными сообщала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, семь военнослужащих из региона были освобождены и возвращены в Россию. Тогда Верещук сообщала, что Киев вернул себе 19 человек — десять военных, в том числе двух офицеров, и девять гражданских. В тот же день о том, что в ходе обмена один пленный из списка Россотрудничества возвращен на родину, говорила замглавы ведомства Наталья Поклонская.

До этого об обмене пленными 10 апреля сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Москва вернула себе четырех сотрудников «Росатома» и несколько военнослужащих. Киеву были переданы 26 человек.

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Также в начале апреля Москва и Киев провели обмен дальнобойщиками, в Россию вернулись 32 водителя, на Украину — 20, говорила Москалькова.

Военная операция на Украине. Онлайн
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины и защите населения Донбасса. После выполнения ключевых задач на киевском и черниговском направлениях Минобороны в конце марта назвало главной задачей спецоперации «полное освобождение Донбасса».

Украина в ответ на российскую спецоперацию объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Киев также разорвал дипломатические отношения с Москвой, а западные страны начали вводить санкции против России.

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