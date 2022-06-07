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Политика ,  
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Аналитики назвали губернаторов в зоне риска

АПЭК сформировало рейтинг влияния глав субъектов, первые места в нем заняли мэр Москвы, глава Чечни и губернатор Тульской области. В агентстве указали на возможность ротации в составе губернаторов после единого дня голосования
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило рейтинг влияния глав субъектов по итогам мая (о его содержании пишут «Известия»). На первом месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, за ним следуют:

  • глава Чечни Рамзан Кадыров;
  • губернатор Тульской области Алексей Дюмин;
  • губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов;
  • губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Рейтинг АПЭК формируется на базе результатов экспертного опроса, который проводится методом закрытого анкетирования.

Агентство не исключило ротации в составе губернаторов в сентябре—октябре текущего года и первые месяцы следующего. «В случае очень значительных проблем в текущей деятельности глав регионов, резонансных антикоррупционных расследований или пакетных перестановок» нельзя исключать и перестановок летом, отмечается в исследовании.

Одним из ключевых факторов здесь АПЭК называет участие во внутриэлитных конфликтах или масштабных информационных атаках.

В зоне риска находятся замыкающие рейтинг глава правительства Хакасии Валентин Коновалов, глава Коми Владимир Уйба и губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также губернаторы Оренбургской области Денис Паслер (58-е место) и Красноярского края Александр Усс (22-е).

В Кремле решили сохранить прямые выборы губернаторов
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Как пояснил «Известиям» глава агентства Дмитрий Орлов, главу Хакасии критикуют региональные и федеральные СМИ — в частности, из-за проблем с вывозом отходов. «Кроме того, избрание Коновалова на этот пост на протестной волне 2018 года по-прежнему остается фактором сохранения недоверия к нему со стороны федерального центра», — считает эксперт.

Орловский губернатор Клычков тоже подвергается критике в СМИ. «В минус карьере губернатора» идут уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями против мэра Орла Юрия Парахина и затянувшаяся реконструкция Красного моста через Оку из-за задержания гендиректора проводившего эти работы «Ремспецмоста» по подозрению в растрате, отметил Орлов. «После ухода с поста главы региона в 2009 году Егора Строева в Орловской области сменилось три губернатора, и ни один из них пока не работал на этом посту более одного срока. Полномочия Клычкова истекают в 2023 году», — напомнил он. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев в свою очередь отметил, что перспективы Клычкова необходимо рассматривать «через призму отношений власти с [главой КПРФ] Геннадием Зюгановым, для которого регион является родиной». В то же время специалист допустил, что вместо Клычкова главой региона могут назначить и другого коммуниста.

Командой оренбургского губернатора Паслера постоянно интересуются силовые структуры, отмечает АПЭК. «Регион является электорально значимым в президентской кампании <...>. Таким образом, у центра появляются дополнительные стимулы провести перестановки в руководстве области до старта президентских выборов», — говорит глава агентства.

Проблемы главы Коми — конфликты с оппонентами и негативные инфоповоды. Так, в мае депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов подал иск против Уйбы, который назвал его «новым фашистом». Длительное формирование нового состава правительства региона, по словам Орлова, говорит о «сложной внутриэлитной ситуации» в республике.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Что касается Александра Усса, то, хотя он и находится на 22-й строке рейтинга, претензии к нему со стороны населения растут из-за экологических проблем, пожаров и недостаточно эффективного реагирования на забастовку рабочих в поселке Еруда. Авторы рейтинга в числе факторов, которые могут привести к отставке главы Красноярского края, указывают и его возраст — 67 лет.

10 мая о своей отставке объявили пять глав российских регионов: губернаторы Кировской, Томской, Саратовской и Рязанской областей Игорь Васильев, Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Президент Владимир Путин назначил врио глав этих субъектов. Марий Эл временно возглавил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, Кировскую область — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов, Рязанскую — глава Росстата Павел Малков, Саратовскую — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин, Томскую — замначальника кремлевского Управления по внутренней политике Владимир Мазур.

В единый день голосования, 11 сентября, пройдут выборы 15 губернаторов. 4 июня в России началась избирательная кампания.


 

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губернаторы Рейтинг рейтинг влиятельности губернаторов
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