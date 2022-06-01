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Губернаторов переведут c Telegram на мессенджер от VK

VK разработал для чиновников платформу с почтой, мессенджером и облачным хранилищем, она рекомендована для использования госслужащими. В Минцифры намерены заменить Telegram, Zoom и Google Docs
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Главам регионов рекомендовано к началу июня установить российские мессенджеры, речь идет о разработанном VK автоматизированном рабочем месте госслужащего (АРМ ГС), соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет «Коммерсантъ». Поручение Чернышенко опубликовал Telegram-канал «Майские указы», его подлинность подтвердили газете в аппарате вице-премьера.

Как сообщили газете в аппарате вице-премьера, разработанная VK платформа работает в браузере и объединяет почту, облачное хранилище, внутренний портал и календарь. Ей уже пользуются в государственных структурах, до конца следующего года власти планируют сформировать на ее основе федеральную систему и подключить к ней всех госслужащих, сообщили газете в Минцифры. Планируется заместить не только мессенджеры Telegram и WhatsApp, добавили в министерстве, но и облачное ПО Google Docs, сервисы видеосвязи Skype и Zoom, а также почтовый сервис Microsoft Exchange.

В отношении глав регионов Чернышенко отметил «необходимость использования в рамках реализации служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями», сославшись на пункты из списка поручений кабмина от марта 2020 года о переводе госслужащих на дистанционную работу из-за распространения коронавируса.

Минцифры и VK анонсировали запуск магазина приложений RuStore
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как указывает «Коммерсантъ», тендер на создание автоматизированного рабочего места для чиновников Минцифры объявило в октябре прошлого года, а в ноябре контракт был подписан с одной из структур VK. Сумма договора составила 450,5 млн руб. В VK отмечали, что систему создадут на базе корпоративного мессенджера VK Teams. В Минцифры утверждали, что ее использование для чиновников будет бесплатным.

Гендиректором VK является сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир.

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В начале марта Минцифры предлагало государственным ведомствам перенести аккаунты во «ВКонтакте» и Telegram, это произошло после блокировки Роскомнадзором соцсети Facebook (ее владелец Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен). В министерстве сочли, что многие сайты размещаются сейчас «на непрофессиональных площадках». В аппарате вице-премьера сообщили тогда же, что VK, «Ростелеком» и «Яндекс» были готовы предоставить свои публичные облака для ускорения переезда сайтов.

VK и Минцифры в конце мая также совместно объявили о запуске магазина приложений RuStore, отметив, что бюджетные деньги в проект не инвестировались. Министр Максут Шадаев сказал, что только этот магазин приложений будет законодательно урегулирован из всех российских платформ, и заверил, что планов по принудительному переводу приложений из зарубежных маркетплейсов у Минцифры нет. Он добавил при этом: «Пока мы считаем, что в нашей юрисдикции мы должны конкурировать экономическими и технологическими способами».

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Теги
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VK Дмитрий Чернышенко мессенджер Импортозамещение
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