Губернаторов переведут c Telegram на мессенджер от VK

VK разработал для чиновников платформу с почтой, мессенджером и облачным хранилищем, она рекомендована для использования госслужащими. В Минцифры намерены заменить Telegram, Zoom и Google Docs

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Главам регионов рекомендовано к началу июня установить российские мессенджеры, речь идет о разработанном VK автоматизированном рабочем месте госслужащего (АРМ ГС), соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет «Коммерсантъ». Поручение Чернышенко опубликовал Telegram-канал «Майские указы», его подлинность подтвердили газете в аппарате вице-премьера.

Как сообщили газете в аппарате вице-премьера, разработанная VK платформа работает в браузере и объединяет почту, облачное хранилище, внутренний портал и календарь. Ей уже пользуются в государственных структурах, до конца следующего года власти планируют сформировать на ее основе федеральную систему и подключить к ней всех госслужащих, сообщили газете в Минцифры. Планируется заместить не только мессенджеры Telegram и WhatsApp, добавили в министерстве, но и облачное ПО Google Docs, сервисы видеосвязи Skype и Zoom, а также почтовый сервис Microsoft Exchange.

В отношении глав регионов Чернышенко отметил «необходимость использования в рамках реализации служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями», сославшись на пункты из списка поручений кабмина от марта 2020 года о переводе госслужащих на дистанционную работу из-за распространения коронавируса.

Как указывает «Коммерсантъ», тендер на создание автоматизированного рабочего места для чиновников Минцифры объявило в октябре прошлого года, а в ноябре контракт был подписан с одной из структур VK. Сумма договора составила 450,5 млн руб. В VK отмечали, что систему создадут на базе корпоративного мессенджера VK Teams. В Минцифры утверждали, что ее использование для чиновников будет бесплатным.

Гендиректором VK является сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир.

Читайте на РБК Pro Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса Статьи Pro Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером Статьи Pro «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты Статьи Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции

В начале марта Минцифры предлагало государственным ведомствам перенести аккаунты во «ВКонтакте» и Telegram, это произошло после блокировки Роскомнадзором соцсети Facebook (ее владелец Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен). В министерстве сочли, что многие сайты размещаются сейчас «на непрофессиональных площадках». В аппарате вице-премьера сообщили тогда же, что VK, «Ростелеком» и «Яндекс» были готовы предоставить свои публичные облака для ускорения переезда сайтов.

VK и Минцифры в конце мая также совместно объявили о запуске магазина приложений RuStore, отметив, что бюджетные деньги в проект не инвестировались. Министр Максут Шадаев сказал, что только этот магазин приложений будет законодательно урегулирован из всех российских платформ, и заверил, что планов по принудительному переводу приложений из зарубежных маркетплейсов у Минцифры нет. Он добавил при этом: «Пока мы считаем, что в нашей юрисдикции мы должны конкурировать экономическими и технологическими способами».