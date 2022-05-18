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В Кремле решили сохранить прямые выборы губернаторов

Власти не будут переносить Единый день голосования в сентябре, прямые выборы губернаторов также решено оставить. Сохранение выборов в неизменном виде демонстрирует «нормальность ситуации», говорят источники РБК
Фото: Александр Поляков / ТАСС
Фото: Александр Поляков / ТАСС

Неизменные сроки и формат

Кремль не будет переносить Единый день голосования, запланированный на сентябрь, и сохранит прямые выборы губернаторов.

В среду, 18 мая, о необходимости провести ЕДГ в срок заявил в своем Telegram-канале секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Во-первых, источником власти в России является народ. Это записано в нашей Конституции. <…> Лишать людей этого права нельзя ни при каких обстоятельствах», — написал он. Во-вторых, по словам Турчака, «политическая конкуренция не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее»: «Тем более, что в главном — значении и оправданности СВО [специальной военной операции] — все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус».

Секретарь генсовета партии власти заявил, что «Единая Россия» к выборам готова: «И они должны состояться».

Заявление Турчака было сделано в ответ на предложение лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова перенести нынешние осенние кампании «до исполнения целей специальной военной операции». С идеей переноса политик выступал несколько раз, в последний раз такое заявление прозвучало 17 мая на заседании Госдумы.

Свою инициативу лидер СЗРП мотивировал тем, что сегодня все парламентские партии поддерживают президента, в то время как на выборах им придется бороться друг с другом, говорить о противоречиях и о том, с чем они не согласны. «Считаю, что заниматься выборами, где будут конкурировать политические партии, абсолютно не время и не место. Давайте лучше направим деньги на нашу армию, на освобожденные территории», — заявил политик. При этом глав регионов, по его словам, можно было бы избрать через заксобрания.

Три источника, близких к администрации президента, подтвердили РБК, что принято решение о том, что выборы действительно пройдут в срок, и переноса ЕДГ не будет.

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Эту же информацию РБК подтвердил федеральный чиновник.

При этом в заявлении Турчака не было прямо сказано, в каком формате могут пройти губернаторские кампании — идет ли речь о сохранении прямых выборов или же переходе на выборы через заксобрания.

По словам федерального чиновника и близких к Кремлю собеседников, прямые выборы должны будут сохраниться во всех регионах, где предусмотрен именно такой формат, и каких-либо изменений не планируется.

В Единый день голосования 11 сентября прямые выборы губернаторов запланированы в 14 субъектах. Еще в одном — Адыгее — предусмотрено избрание главы республики через заксобрание.

Кроме того, запланированы выборы в заксобрания шести регионов и в 11 гордум.

Демонстрация «нормальности»

По словам двух близких к администрации президента источников, решение ничего не менять было принято потому, что соцопросы демонстрируют высокий рейтинг президента, глав регионов и «Единой России». «Никому ничего не угрожает, поэтому нет необходимости [что-либо менять]», — поясняет один из собеседников РБК. Сохранение выборов в предусмотренные законом сроки, а что касается губернаторских — в прежнем виде — демонстрирует «нормальность ситуации», говорит он. «Отсутствие выборов или какие-то изменения в их модели показывали бы, что в стране происходит что-то экстраординарное», — добавляет второй собеседник РБК.

Один из основных аргументов сторонников переноса выборов или отмены прямых губернаторских кампаний заключался в том, что ближе к осени граждане в полной мере могут ощутить на себе эффект санкций, что может сказаться и на рейтингах власти, ранее писал РБК.

О том, что в Кремле обсуждается возможность переноса выборов в заксобрания и гордумы на 2023 или 2024 год, а также отмена прямых губернаторских кампаний, РБК сообщал 26 апреля. Предполагалось, что возможность изменений, связанных с выборами, президент Владимир Путин может обсудить на встрече с Советом законодателей 27 апреля. Однако на мероприятии ничего не прозвучало.

Позже знакомый с ходом подготовки Совета законодателей источник рассказал РБК, что, по сценарию, выступить с предложением об изменениях должен был кто-то из сенаторов или депутатов, а Путин, как ожидалось, выскажет свое мнение на этот счет. Почему этого не произошло, собеседник РБК ответить затруднился.

Сохранение прямых губернаторских выборов и отказ от идеи отмены или переноса кампаний как таковых призваны стабилизировать внутриполитическую ситуацию, считает политолог Ростислав Туровский. По его словам, причиной такого решения также может быть желание показать, что резких изменений не происходит — все электоральные процедуры, включая праймериз «Единой России», остаются в силе.

«Для отмены выборов требовалась бы серьезная аргументация, видимо, ее не нашли. При этом результаты особого беспокойства не вызывают — власти намерены использовать их в логике патриотического подъема. Такой сценарий будет на руку именно и только «Единой России», которая стремится воспользоваться этой возможностью», — сказал эксперт. Другим партиям будет сложно найти выгодную им оппозиционную повестку, добавил он.

Отмена губернаторских выборов выглядела бы признанием того, что не все идет по плану в украинском вопросе, несмотря на то что официальная позиция состоит в обратном, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Те же гипотетические прогнозы о возможной турбулентности в будущем требуют скорее усиливать политическую субъектность губернаторов, чтобы у них была мотивация урегулировать возникающие кризисы, а не переадресовывать проблемы в Москву — выборы для такой субъектности совсем не лишни», — отметил он.

Кроме того, процесс контроля над составом участников выборов и подсчетом голосов признан «достаточно управляемым», что позволяет минимизировать риски для кандидатов от власти, отмечает эксперт.

«Единая Россия» выступила против переноса выборов, потому что она партия власти, а власть решила, что выборы должны быть, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Что касается намерения сохранить прямые выборы губернаторов, то, по его словам, власть просчитала риски и пришла к выводу, что они либо минимальны, либо их вовсе нет.

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Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Владимир Путин Андрей Турчак Единая Россия Единый день голосования губернаторские выборы
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