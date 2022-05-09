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Глава Красноярского края назвал число понесших ущерб от пожаров

В результате распространившихся из-за ураганного ветра пожаров погибли пять человек, 19 пострадали, уничтожено 518 жилых домов, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пожары в Красноярском крае нанесли материальной ущерб более 1,2 тыс. человек, заявил глава региона Александр Усс в ходе совещания с главой Минприроды Александром Козловым и врио главы МЧС Александром Чуприяном.

«По нашим оценкам, пострадали [материально], предварительно, более 1 200 человек. Пять погибли, 19 причинен вред здоровью, в том числе и шести спасателям», — приводит слова губернатора ТАСС.

Он также сообщил, что в результате пожаров уничтожено 518 жилых домов и 309 строений. Заявления на получение социальных выплат подали более чем 700 человек, сказал Усс.

Глава Красноярского края также сообщил, что в зависимости от размера понесенного ущерба граждане получат от региона от 10 до 50 тыс. рублей. Он также отметил, что возможная поддержка со стороны федерального центра смогла бы стать дополнением к этой помощи.

Позднее в пресс-службе губернатора сообщили, что он обратился к правительству с просьбой ускорить организацию выплат в праздничные дни. Первые средства будут перечислены уже 9 мая, отмечается в сообщении.

Система электроснабжения пока полностью не восстановлена, для устранения сбоев привлекли дополнительные сил из других регионов, сообщила пресс-служба губернатора. Там ожидают, что подачи энергии будет восстановлена в полном объем уже завтра.

7 мая власти Красноярского края объявили режим ЧС из-за стремительного распространения пожаров в регионе в связи с ураганным ветром. Погодные условия сохранялись в течение 12 часов и вызвали 273 пожара в 18 муниципальных образованиях региона. В результате этого погибли пять человек, 19 — пострадали, 14 были госпитализированы, в том числе 6 пожарных. По факту гибели людей при пожарах Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Утром 8 мая власти Красноярского края сообщили о локализации всех пожаров на территории региона. Для их тушения задействовали более 2 тыс. сотрудников экстренных служб, и более 500 единиц техники.

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Кирилл Соколов
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