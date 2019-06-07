Костин счел меры против Huawei и санкции доводами для отказа от доллара

Костин счел меры против Huawei и санкции доводами для отказа от доллара

России и КНР в расчетах нужно больше использовать юань и рубль, считает глава ВТБ. Меры США против Huawei и китайских экспортеров, а также антироссийские санкции говорят о необходимости защищать компании от доллара, уверен он

Андрей Костин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин сопоставил возможные эффекты от антироссийских санкций со стороны США и американских мер против китайской телекоммуникационной компании Huawei и китайских экспортеров. Все эти действия Вашингтона, уверен банкир, свидетельствуют о том, что России и Китаю стоит защищать свои компании от влияния доллара. Такую точку зрения Костин выразил в интервью «Китайской глобальной телевизионной сети» (CGTN, бывшая CCTV).

На это, считает глава ВТБ, указывает происходящее, как в российско-американских отношениях, так и в отношениях между США и КНР.

«На мой взгляд, <...> американские санкции против российского финансового сектора и российских компаний, и <...> арест топ-менеджера Huawei, [а также] меры, предпринятые американскими властями против китайских экспортеров, — все это показывает, что нам нужно защищать наши компании от влияния доллара», — заявил Костин.

Сделать это уже завтра, признал он, не удастся. «Но наш торговый оборот составляет $108 млрд, и существует программа по его увеличению», — напомнил банкир, заметив, что Россия и Китай во взаимных расчетах могли бы существенно больше использовать юань и рубль.