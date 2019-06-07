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Политика ,  
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Костин счел меры против Huawei и санкции доводами для отказа от доллара
России и КНР в расчетах нужно больше использовать юань и рубль, считает глава ВТБ. Меры США против Huawei и китайских экспортеров, а также антироссийские санкции говорят о необходимости защищать компании от доллара, уверен он
Андрей Костин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин сопоставил возможные эффекты от антироссийских санкций со стороны США и американских мер против китайской телекоммуникационной компании Huawei и китайских экспортеров. Все эти действия Вашингтона, уверен банкир, свидетельствуют о том, что России и Китаю стоит защищать свои компании от влияния доллара. Такую точку зрения Костин выразил в интервью «Китайской глобальной телевизионной сети» (CGTN, бывшая CCTV).

На это, считает глава ВТБ, указывает происходящее, как в российско-американских отношениях, так и в отношениях между США и КНР.

«На мой взгляд, <...> американские санкции против российского финансового сектора и российских компаний, и <...> арест топ-менеджера Huawei, [а также] меры, предпринятые американскими властями против китайских экспортеров, — все это показывает, что нам нужно защищать наши компании от влияния доллара», — заявил Костин.

Сделать это уже завтра, признал он, не удастся. «Но наш торговый оборот составляет $108 млрд, и существует программа по его увеличению», — напомнил банкир, заметив, что Россия и Китай во взаимных расчетах могли бы существенно больше использовать юань и рубль.

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Режим санкций, продолжил Костин, «не затрагивает платежи и расчеты»: «он ограничивает только капиталовложения и долгосрочные кредиты». В связи с этим, заметил глава ВТБ, «нам надо больше работать с китайскими банками». «Если мы начнем более тесно сотрудничать, мы непременно найдем больше способов использования наших национальных валют», — резюмировал он.

Санкции против российских бизнесменов, чиновников, компаний и глав госкомпаний действуют с 2014 года. С тех пор они неоднократно расширялись и продлевались. В силу они вступили после крымского референдума в связи с событиями на полуострове и востоке Украины. Кроме того, в 2017 году американские власти приняли закон о так называемом «противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Российские физические и юридические лица оказались там в связи с предполагаемым вмешательством в выборы США в 2016 году. Сам Костин попал под американские санкции в апреле прошлого года.

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Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем продолжается с 2018 года. Она началась после того, как президент США Дональд Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. В Пекине впоследствии ответили Вашингтону зеркальными мерами.

В прошлого года по запросу США китайские власти арестовали в аэропорту Ванкувера финансового директора китайского IT-гиганта Huawei Мен Ваньчжоу. Ее заподозрили в нарушении американских санкций против Ирана. Пекин, реагируя на это, выразил протест США и потребовал аннулировать ордер на арест.

Кроме того, в мае американский Минторг поместил Huawei в черный список. Компании из этого перечня власти Соединенных Штатов, по данным Reuters, считают замешанными в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны. Тем не менее спустя несколько дней Huawei разрешили временно (на 50 дней) возобновить свою деятельность в Штатах. Это позволило Huawei поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение для гаджетов.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Huawei, ВТБ, Андрей Костин
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