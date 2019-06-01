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Политика ,  
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Сенаторы США описали возможные санкции против страховщиков Nord Stream 2
Согласно разработанному сенаторами документу, против иностранного юридического или физического лица, которого власти США заподозрят в помощи российским энергетическим проектам, Вашингтон может ввести пять или более видов санкций
Фото: Bernd Wuestneck / DPA / AP

Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин законопроект, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2», опубликовали в официальной базе конгресса США. Прежде документ был доступен на сайте сената.

Законопроект предусматривает, что ограничения в первую очередь будут вводиться против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море. Ограничения сенаторы считают необходимым вводить в случае, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря (средняя глубина «Северного потока-2» — 50 м).

Помимо них санкции, полагают законодатели, должны быть введены и против юридических или физических лиц, которые «сознательно» оказывают страховые или гарантийные услуги этим судам.

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В отношении последних, говорится в документе, президент США может ввести пять или более видов санкций. Среди них:

  • отказ американскими властями от страхования или продления кредита таким лицам,
  • отказ в выдаче лицензии или разрешения на экспорт любых товаров или технологий регуляторами Соединенных Штатов,
  • запрет любому американскому финансовому учреждению выдавать таким людям или организациям ссуды или кредиты на общую сумму более $10 млн в течение года,
  • запрет на работу с госдолгом США или федеральными средствами «в качестве основного дилера»,
  • запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью,
  • запрет инвестировать в капитал,
  • также правительство Соединенных Штатов, говорится в документе, не может заключать какие-либо контракты на закупку товаров или услуг у такого иностранного лица.
  • директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях могут отказать в выдаче американской визы и запретить въезд в США.

Впервые о существовании такого законопроекта 14 мая со ссылкой на копию соответствующего документа писал журнал Foreign Policy. Документ, по его данным, предполагал санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов, в том числе «Северного потока-2». РБК с этим законопроектом ознакомился 25 мая.

Суда для строительства Nord Stream 2 предоставляют три компании — швейцарская Allseas, итальянская Saipem и российская МРТС («Межрегионтрубопроводстрой»).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Северный поток-2», Конгресс США, Санкции
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