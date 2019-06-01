Сенаторы США описали возможные санкции против страховщиков Nord Stream 2

Согласно разработанному сенаторами документу, против иностранного юридического или физического лица, которого власти США заподозрят в помощи российским энергетическим проектам, Вашингтон может ввести пять или более видов санкций

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Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин законопроект, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2», опубликовали в официальной базе конгресса США. Прежде документ был доступен на сайте сената.

Законопроект предусматривает, что ограничения в первую очередь будут вводиться против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море. Ограничения сенаторы считают необходимым вводить в случае, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря (средняя глубина «Северного потока-2» — 50 м).

Помимо них санкции, полагают законодатели, должны быть введены и против юридических или физических лиц, которые «сознательно» оказывают страховые или гарантийные услуги этим судам.

В отношении последних, говорится в документе, президент США может ввести пять или более видов санкций. Среди них: