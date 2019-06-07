Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной

Президент России Владимир Путин назвал давление США на китайскую компанию Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка. Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019–2020 годах.

В мае министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что у России есть «хорошие шансы» на технологическое сотрудничество с Huawei.