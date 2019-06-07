В МИДе усмотрели противоречия в словах Зеленского о Донбассе

В МИДе усмотрели противоречия в словах Зеленского о Донбассе

Замминистра Григорий Карасин нашел противоречия в высказываниях президента Украины о прекращении огня и жестком ответе агрессору. Ранее Сергей Лавров отмечал размытость сигналов, исходящих от Киева

Владимир Зеленский (Фото: AP)

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности отвечать жестко на атаки боевиков в Донбассе и в то же время о прекращении огня доказывают противоречивость сигналов Киева, заявил «РИА Новости» замглавы МИДа Григорий Карасин.

«Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», — сказал Карасин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы украинских военных со стороны самопровозглашенных республик — попытка сорвать переговоры о прекращении огня. Он также добавил, что ВСУ будут отвечать жестко. Во время инаугурации глава государства говорил, что его первой задачей считается прекращение огня в Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК указывал, что пока не известно, какую политику будет вести Киев по минским договоренностям и в отношении России. С Украины идут «достаточно размытые сигналы», отмечал он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также говорил, что позиции Киева по урегулированию конфликта на востоке страны до сих пор нет.