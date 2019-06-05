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Лавров назвал условия проведения встречи президентов Путина и Зеленского
До проведения переговоров президентов России и Украины необходимо исполнение Киевом достигнутых в «нормандском формате» договоренностей, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров

Говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится, следует из слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью РБК, которое будет опубликовано 6 июня.

«Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — сказал министр.

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата», в Москве не считают переговорами с Россией. Министр отметил, что Зеленский подтвердил переговоры в «нормандском формате». «Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы «нормандской четверки» ( (Россия, Украина, Франция и Германия). Если с чистого листа, то это не получится», — прокомментировал он прозвучавшее из Киева предложение о проведении референдума о необходимости переговоров с Россией.

Чтобы начать планировать новую встречу в нормандском формате, надо сначала выполнить прежние договоренности, продолжил министр. «В «нормандском формате» на уровне четырех лидеров за последние четыре года были достигнуты конкретнейшие договоренности о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и об оформлении процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов. И то и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор этого не сделано. Поэтому перед тем, как собираться в «нормандском формате» в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», — пояснил Лавров.

На уточняющий вопрос РБК, можно ли представить какую-либо дорожную карту того, что должен сделать Киев, чтобы Москва согласилась на прямые переговоры, министр ответил, что «есть договоренности «нормандского формата», они являются «непреложным условием движения вперед». «Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые «нормандские» саммиты», — сказал он.

Лавров также отметил предложения бывшего президента Украины Леонида Кучмы, которого повторно назначили главой украинской делегации в трехсторонней Контактной группе Донбассу (помимо Украины в нее входят Россия, ОБСЕ и представители самопровозглашенных республик, Кучма уже занимал этот пост с 2014 по октябрь 2018 года). Кучма, по словам Лаврова, говорил на пресс-конференции, посвященной назначению, о том, что «надо вдохнуть в переговорный процесс новую жизнь, но и Украина должна выполнить в законодательном плане ряд положений Минских договоренностей». «Я это приветствую, потому что до сих пор представители прежнего режима заявляли, что они уже все выполнили. Посмотрим, как все это будет развиваться», — подчеркнул министр.

В 2016 году контактная группа подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе — в Станице Луганской, населенных пунктах Золотое и Петровское. 4 июня, выступая в ходе брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Зеленский заявил, что Украина готова к ведению переговоров с Россией, однако прежде всего заинтересована в укреплении своей безопасности. 23 мая Зеленский заявил о невозможности ведения переговоров с Россией. На вопрос о том, будут ли проводиться переговоры с Россией, он ответил «нет». Позднее глава президентской администрации Андрей Богдан выступил в пользу ведения переговоров, сославшись на то, что власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР не принимают самостоятельных решений и зависят от Москвы.

Полную версию интервью читайте на РБК в 00:00 6 июня.

Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили
Теги: Сергей Лавров, интервью, Владимир Зеленский
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