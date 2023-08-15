Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии реакцией на милитаризацию

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Размещение ядерного оружия в Белоруссии служит адекватной реакцией на милитаризацию Восточной Европы, заявил президент республики Александр Лукашенко в своем приветствии к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. Его текст приводится на сайте главы государства.

«Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что это не отменяет мирные инициативы, выдвигаемые белорусской стороной в рамках диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях «во благо всей планеты».

В минувшем марте президент России Владимир Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Это решение он объяснял в том числе американской политикой по размещению ядерного оружия в Германии, Турции, Нидерландах, Италии и других странах Европы, а также давними просьбами белорусского лидера. В середине июня российский президент сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии, а до конца года работа будет завершена полностью.

На этом фоне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшаве для укрепления безопасности стоит присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing (позволяет размещать ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают).

В российском МИДе предполагали, что Москва гипотетически может вывести свое ядерное оружие из Белоруссии, если США откажутся от размещения своего в Европе.