branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 14 авг, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 14 авг, 19:27
УПЦ сообщила о штурме полицией корпусов Киево-Печерской лавры Общество, 09:25
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
В Дагестане введут ЧС в районе, где произошел взрыв на АЗС Общество, 09:16
Росреестр зафиксировал рекордный спрос на жилье в Москве в июле Недвижимость, 09:15
Как защитить сбережения от падения рубля: акции, облигации или депозиты Pro, 09:10
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 30 Политика, 09:01
Экс-студия Бекмамбетова запросит деньги на сиквел «Мамы для мамонтенка» Технологии и медиа, 09:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
Как продавцам жилья в ОАЭ привлечь покупателей из России и СНГ Pro, 08:38
Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии реакцией на милитаризацию Политика, 08:36
«Сбер» показал новую линейку устройств для «умного» дома Технологии и медиа, 08:30
ФСБ пригрозила делом о госизмене двум жителям Новосибирской области Политика, 08:26
Самолет МЧС вылетел в Дагестан для эвакуации пострадавших при взрыве Общество, 08:06
Много шума и ничего: на Западе назвали угрозой бизнесу «громких работяг» Pro, 08:00
Политика ,  
0 

Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии реакцией на милитаризацию

Лукашенко: размещение ядерного оружия в Белоруссии — реакция на милитаризацию Европы
Оперативно-тактический ракетный комплекс&nbsp;&laquo;Искандер-М&raquo;
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Размещение ядерного оружия в Белоруссии служит адекватной реакцией на милитаризацию Восточной Европы, заявил президент республики Александр Лукашенко в своем приветствии к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. Его текст приводится на сайте главы государства.

«Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что это не отменяет мирные инициативы, выдвигаемые белорусской стороной в рамках диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях «во благо всей планеты».

В минувшем марте президент России Владимир Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Это решение он объяснял в том числе американской политикой по размещению ядерного оружия в Германии, Турции, Нидерландах, Италии и других странах Европы, а также давними просьбами белорусского лидера. В середине июня российский президент сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии, а до конца года работа будет завершена полностью.

На этом фоне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшаве для укрепления безопасности стоит присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing (позволяет размещать ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают).

В российском МИДе предполагали, что Москва гипотетически может вывести свое ядерное оружие из Белоруссии, если США откажутся от размещения своего в Европе.

Читайте на РБК Pro
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Теги
Персоны
Александр Лукашенко Белоруссия ядерное оружие милитаризация
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко заявил о попадании Белоруссии в «международный замес»
Политика
Генсек ООН предупредил о бьющих «барабанах ядерной войны»
Политика
Грэм заявил, что применение Россией ядерного оружия станет атакой на НАТО
Политика