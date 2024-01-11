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Политика ,  
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Президент Азербайджана назвал условие открытия границы с Арменией

Президент Азербайджана Алиев назвал условие открытия границы с Арменией

Если Зангезурский коридор не будет открыт, то Баку не откроет границу с Арменией в каком-либо другом месте. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, передает «Интерфакс Азербайджан».

По его словам, «люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан [через Армению в Нахичевань] должны проходить без какой-либо проверки». «В противном случае Армения навсегда останется тупиком», — сказал Алиев. Он считает, что если если не будет запущен Зангезурский коридор, власти Армении «получат от этого больше вреда, чем пользы».

В конце сентября 2023 года в Нахичевани прошла встреча Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они подняли в том числе вопрос Зангезурского коридора. Эрдоган тогда допустил, что он может пройти через Иран, а не Армению. Тегеран ранее выступал против принуждения Еревана к открытию коридора по армянской территории.

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Фото:David Ghahramanyan / Reuters

Азербайджан и его эксклав — Нахичеванскую Автономную Республику (НАР) — разделяет Сюникская область Армении (азербайджанское название — Зангезур). В период СССР Азербайджан с Нахичеванью связывал зангезурский коридор — автомобильная трасса и часть Закавказской железной дороги.

После распада СССР и начала первой Карабахской войны сообщение на этом участке прекратилось. Железнодорожное полотно было разобрано, сухопутная связь НАР с Азербайджаном прервана.

В 2020 году началась вторая Карабахская война. Войскам Азербайджана удалось выйти к Сюникской области. 9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Ереван гарантировал безопасность транспортного сообщения между Азербайджаном и НАР.

В Азербайджане стали готовиться к прокладке Зангезурского коридора. Алиев 20 апреля 2021 года заявил, что Баку выполнит задачу независимо от того, хочет этого Ереван или нет. Он также назвал Зангезур захваченной территорией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел заявление Алиева провокацией. В Армении опасаются, что строительство Зангезурского коридора отрежет страну от границы с Ираном и что Баку будет претендовать на Сюникскую область.

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Азербайджан Ильхам Алиев Армения граница
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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