Президент Азербайджана назвал условие открытия границы с Арменией

Если Зангезурский коридор не будет открыт, то Баку не откроет границу с Арменией в каком-либо другом месте. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, передает «Интерфакс Азербайджан».

По его словам, «люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан [через Армению в Нахичевань] должны проходить без какой-либо проверки». «В противном случае Армения навсегда останется тупиком», — сказал Алиев. Он считает, что если если не будет запущен Зангезурский коридор, власти Армении «получат от этого больше вреда, чем пользы».

В конце сентября 2023 года в Нахичевани прошла встреча Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они подняли в том числе вопрос Зангезурского коридора. Эрдоган тогда допустил, что он может пройти через Иран, а не Армению. Тегеран ранее выступал против принуждения Еревана к открытию коридора по армянской территории.