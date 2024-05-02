 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян заявил, что на делимитированных участках разместят погранвойска

Пашинян: погранвойска разместят на делимитированных участках по догоговоренности
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

В соответствии с договоренностью с Баку на делимитированных участках будут размещены пограничные войска, поскольку их обязанностью является обеспечение безопасности на границах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«На границе не будет никаких постов Минобороны», — сказал он (цитата по АМИ «Новости Армении»). Он также добавил, что, возможно, с территории Армении будет устранен пост Минобороны, так как войска не будут нести службу на границе.

Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан начали делимитацию границы
Политика
Фото:Astrig Agopian / Getty Images

22 апреля Пашинян объявил о начале процесса делимитации границы. До этого МИД республики заявил, что стороны достигли предварительной договоренности о делимитации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел — их получил Азербайджан.

До 15 мая страны должны подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».

После этого, с 20 апреля, жители Тавушской области Армении начали блокировать дороги. По словам участников митинга, премьер Пашинян обещал, что Ереван не будет передавать Баку села в рамках процесса определения границ.

Теги
Персоны
Армения Азербайджан погранвойска Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан начали делимитацию границы
Политика
Кремль выступил за дальнейшие контакты Баку и Еревана
Политика
В МИД Армении рассказали, почему им не удается заключить мир с Баку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Умер давший показания против поставщика Boeing бывший аудитор качества Бизнес, 03:37
Постпред Украины при ООН опубликовал список «основных типов мостов» Политика, 03:24
В Ростовской области уничтожили два беспилотника Политика, 03:05
Работодатели в России увеличили спрос на кровельщиков и монолитчиков Политика, 03:00
Пашинян заявил, что на делимитированных участках разместят погранвойска Политика, 02:42
Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью Политика, 02:29
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе Политика, 02:09
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медведчук обвинил Турчинова в организации событий в Одессе в 2014 году Политика, 01:50
Китай начал испытания третьего авианосца «Фуцзянь» Политика, 01:42
В США задержали более 1,5 тыс. человек на пропалестинских протестах Общество, 01:25
В парламенте Грузии повысили меры безопасности из-за протестов Политика, 01:10
В Киеве запланировали демонтировать памятник Жеглову и Шарапову Общество, 00:34
В Орловской области из-за дрона повредили объекты энергоструктуры Политика, 00:31
Поселок в Курской области остался без света после атаки беспилотника Политика, 00:06