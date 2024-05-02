Пашинян заявил, что на делимитированных участках разместят погранвойска

В соответствии с договоренностью с Баку на делимитированных участках будут размещены пограничные войска, поскольку их обязанностью является обеспечение безопасности на границах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«На границе не будет никаких постов Минобороны», — сказал он (цитата по АМИ «Новости Армении»). Он также добавил, что, возможно, с территории Армении будет устранен пост Минобороны, так как войска не будут нести службу на границе.

22 апреля Пашинян объявил о начале процесса делимитации границы. До этого МИД республики заявил, что стороны достигли предварительной договоренности о делимитации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел — их получил Азербайджан.

До 15 мая страны должны подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».

После этого, с 20 апреля, жители Тавушской области Армении начали блокировать дороги. По словам участников митинга, премьер Пашинян обещал, что Ереван не будет передавать Баку села в рамках процесса определения границ.