Власти Британии и США призвали освободить Кара-Мурзу

Дэвид Кэмерон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал власти России освободить Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом иноагентом) по гуманитарным соображениям. Его слова приводит посольство королевства в Москве.

Министр заявил, что в России «пренебрегают» ухудшающимся здоровьем Кара-Мурзы, в частности, содержат в «унижающих достоинство бесчеловечных условиях» и отказывают в «срочной медицинской помощи».

Кэмерон подчеркнул, что Лондон «не потерпит» такого обращения с одним из своих граждан «посредством дипломатического вмешательства на самом высоком уровне и финансовых санкций», а также «постоянно поднимая вопрос о его судьбе на международной арене».

Заместитель помощника госсекретаря США по России Соната Коултер также призвала Москву освободить Владимира Кара-Мурзу и «уважать взятые на себя обязательства по соблюдению основных свобод».

Ранее сегодня посол России в США Анатолий Антонов в ответ на вопрос о деле Кара-Мурзы потребовал прекратить вмешательство во внутренние дела России. «Как нам жить, определимся сами. Все это — часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества», — заявил он. Посол также ответил, что американским «политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России».

В 2023 году Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

Кара-Мурза заявил в последнем слове, что его преследуют за политические взгляды, и отказался признать вину.

Санкции в связи с делом Кара-Мурзы ввели США, Евросоюз, Великобритания и Австралия. Российские власти заявили, что им «плевать» на санкции.