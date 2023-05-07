В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Сирены прозвучали в Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Корреспондент «Суспільне» сообщил о взрывах в Одессе, об этом же пишет издание «Страна».

Воздушную тревогу на Украине после начала российской военной операции объявляют регулярно, власти регионов сообщают о взрывах и работе ПВО. 1 мая сигналы тревоги звучали по всей стране.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Украинские власти причастность Киева к этому отрицают.