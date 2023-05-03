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Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников

Песков: Путина не было в Кремле во время попытки атаки украинских беспилотников
По данным властей, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. Песков уточнил, что Путина там не было, а сегодня он работает в своей резиденции в «Ново-Огарево»

Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки украинских беспилотников атаковать резиденцию главы государства. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил агентству «РИА Новости».

Сегодня Путин работает в подмосковной резиденции в «Ново-Огарево». По словам Пескова, после случившегося график президента менять не будут.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая Киев пытался с помощью двух беспилотников нанести удар. Дроны вывели из строя. Люди не пострадали, материального ущерба постройкам нанесено не было.

В Кремле оценили случившееся как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили в пресс-службе.

Незадолго до сообщения о неудавшейся атаке мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск беспилотников в столице. Он объяснил, что это нужно «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов».

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Владимир Путин

политик, президент России

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