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Белорусский канал опубликовал показания подозреваемого в атаке на А-50

Белорусский канал АТН показал задержание обвиняемого в попытке атаковать российский А-50
На кадрах, показанных белорусским телеканалом, мужчина заявляет, что сотрудничал с СБУ и 26 февраля «подорвал самолет с помощью двух дронов». Украинские власти отвергают причастность к попытке атаковать А-50

Белорусский канал опубликовал показания подозреваемого в атаке на А-50
Video

Белорусский телеканал АТН показал кадры задержания мужчины, который, по данным властей, пытался атаковать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 на аэродроме Мачулищи в конце февраля. Канал называет его «террористом СБУ».

Белорусский канал опубликовал показания подозреваемого в атаке на А-50

На другом видео мужчина представляется гражданином Украины Николаем Швецом. Он говорит, что по российскому паспорту попал сначала в Россию, а потом уже в Белоруссию. На вопрос о том, за что он задержан, мужчина отвечает: «Подорвал самолет на аэродроме Мачулищи 26 февраля, с помощью двух дронов». Швец добавил, что сотрудничал с СБУ.

В КГБ Белоруссии утверждают, «что установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства службы безопасности Украины», передает БелТА.

О задержании «террориста украинских спецслужб» и его пособников ранее сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это был гражданин России с украинским паспортом, который родился в Кривом Роге, но жил в Крыму. В 2014 году, со слов Лукашенко, мужчину завербовали украинские спецслужбы.

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По утверждению Лукашенко, СБУ разработала операцию по уничтожению А-50 вместе с ЦРУ. Самолет осуществлял контроль по периметру белорусских границ и «даже не приближался к границе (ему не нужно это) Польши, Литвы — всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси», говорил президент. При попытке атаки А-50 «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности».

Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг утверждения белорусских властей о причастности к попытке атаки на самолет украинских спецслужб. «Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России», — написал он в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал попытку нападения на А-50 в Белоруссии «антитеррористическим актом», который совершили «местные партизаны».

Впервые о происшествии на аэродроме в Мачулищах сообщил телеграм-канал BYPOL (признан в Белоруссии экстремистским, сама организация признана террористической). По данным канала, там произошло два взрыва; также он опубликовал видео с полетом дрона, на котором видно, как беспилотник пролетает над взлетно-посадочной полосой и садится на антенну А-50, после чего улетает. На следующий день Минобороны Белоруссии показало видео с исправным самолетом, не уточнив, когда были сделаны кадры.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, сказав: «Белоруссия опровергла [сообщения об атаке на самолет], здесь нечего добавить».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СБУ А-50 самолет Белоруссия
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