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Гросси предупредил о «все более непредсказуемой» ситуации близ ЗАЭС

Гросси предупредил о «все более непредсказуемой и потенциально опасной» ситуации близ ЗАЭС

Ситуация в районе Запорожской АЭС становится «все более непредсказуемой и потенциально опасной», заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся на сайте агентства.

«Меня крайне беспокоит вполне реальная угроза ядерной безопасности, с которой сталкивается АЭС. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и последствия для населения и окружающей среды», — сказал Гросси.

Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на атомной электростанции, проинформированы о начале эвакуации жителей Энергодара, рядом с которым расположена ЗАЭС и где проживает большая часть персонала станции, и внимательно следят за ситуацией, добавил глава агентства. Они также регулярно слышат обстрелы.

Материал дополняется

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Елена Чернышова
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Запорожская АЭС
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