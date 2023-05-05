ЗАЭС: решение о переселении части жителей Запорожья не повлияет на работу станции

На ЗАЭС заявили, что переселение жителей не повлияет на станцию

Персонал станции продолжает работать, оборудование поддерживается в безопасном состоянии, сказал представитель АО «ЭО ЗАЭС». Ранее врио губернатора Балицкий объявил о «временном перемещении» части жителей, в том числе из Энергодар

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Решение о переселении части жителей Запорожской области не повлияет на работу АЭС, сообщил РБК представитель эксплуатирующей организации ЗАЭС (АО «ЭО ЗАЭС»).

«На работе Запорожской АЭС это не отразится. Персонал как работал, так и работает, оборудование поддерживается в безопасном состоянии», — сказал собеседник.

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища, рядом с Энергодаром, откуда власти намерены переселить часть жителей.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей из Тимошовки, Смирновки, Тарасовки, Орлянского, Молочанска, Куйбышево, Пришиба, Токмака, Малой Белозерки, Васильевки, Великой Белозерки, Днепрорудного, Михайловки, Каменки Днепровской, Энергодара, Полог, Конских Раздоров и Розовки. Свое решение он объяснил тем, что «за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения». По его словам, это «вынужденная мера». В первую очередь перевезут семьи с детьми, пожилых людей, инвалидов, больных.

Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко уточнил, что всего собираются переселить из обстреливаемых населенных пунктов около 70 тыс. человек. Из Пологовского района уже начали вывозить жителей в Бердянск, рассказал он. Туда, по его словам, перевезли уже «порядка полутысячи» человек.

Накануне член главного совета областной администрации Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище переполнилось. По его словам, из-за этого в Каменке Днепровской может прорвать дамбу, что грозит затоплением нескольким десяткам населенных пунктов, где проживают десятки тысяч человек. Рекордно высокий уровень воды Рогов объяснил дождями, которые шли несколько недель подряд, а также сбросами воды через ДнепроГЭС украинской стороной.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предупредил, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища территория Запорожской АЭС может быть затоплена. При этом близлежащая дамба в Каменке Днепровской расположена ниже по течению Днепра, чем атомная электростанция.