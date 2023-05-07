«Росэнергоатом» сообщил о снятии угрозы прорыва дамбы у Запорожской АЭС

Угроза прорыва дамбы у Запорожской АЭС из-за резкого повышения уровня воды в Каховском водохранилище снята. Об этом сообщил «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Можно сказать, [что угроза прорыва дамбы] снята. Это сделали военные при активном участии администрации Херсонской области, за что им больше спасибо. Медленно, но верно уровень воды начал спадать. Это уже заметно по водохранилищу в Энергодаре», — сказал собеседник агентства.

Вечером 4 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки. «Зимой оно было с рекордно малым количеством воды, сейчас уровень воды поднялся с этой отметки на 17 м, это на 2,5 м выше нормы», — говорил он. Из-за этого, по словам Рогова, возник риск аварий и техногенных катастроф.

Каховское водохранилище расположено на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины. На его берегу находится Запорожская АЭС.

Рогов также предупреждал, что у города Каменка Днепровская может произойти прорыв дамбы. Под угрозой, утверждал он, находились несколько десятков сел и поселков городского типа с десятками тысяч жителей.

Уровень воды в водохранилище, по словам Рогова, поднялся из-за погоды: в области несколько недель подряд шли дожди. Также чиновник обвинил украинские власти в попытках переполнить водохранилище за счет сброса воды через ДнепроГЭС.

Карчаа также предупреждал о риске затопления территории Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища. Позднее он сообщил, что этого удастся избежать за счет спуска воды. Специалисты открыли один из шандорных затворов Каховской ГЭС и начали ремонт Каховского магистрального канала. В результате опасность затопления «в значительной мере снизилась», говорил Карчаа.