В ДНР назвали переданное Украине оружие Запада «утилизацией»

Среди переданного Киеву западного вооружения низкий «процент срабатывания», вероятно, его долго хранили или содержали в неправильных условиях, считают в ДНР. Ранее в США анонсировали программу поставок оружия Украине по ленд-лизу

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Большая доля поставленного западными странами оружия на Украину непригодна для использования, ее могли в неподходящих условиях или слишком долго держать на хранении, заявил «РИА Новости» советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.

«То ли это неквалифицированные бойцы, которые пытались пользоваться этой техникой, то ли это действительно утилизация Европой старых арсеналов просто под видом почти гуманитарной, платной опять же скажу, помощи Украине», — считает он.

Гагин добавил, что среди западного вооружения, переданного ВСУ, небольшой «процент срабатывания».

После начала Россией в конце февраля военной спецоперации, власти Украины не раз обращались к западным странам с просьбой о предоставлении вооружений. Больше всего оружия Киеву предоставили Польша, США, Великобритания и страны Прибалтики.

Военное сотрудничество стран НАТО и Украины вызывало критику российских властей. Глава МИД Сергей Лавров в конце апреля назвал складывающуюся ситуацию «прокси-войной» России и НАТО. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал он. Министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что Москва рассматривает любой груз с оружием на территории Украины в качестве законной цели для удара.

В Кремле при этом подчеркивали, что поставки оружия украинским силам не помешают действиям Москвы. Представитель российского президента Дмитрий Песков отметил в начале апреля, что есть связанные с этим «сопротивление и материальный ущерб», указав, что этих вооружений недостаточно, чтобы остановить наступление России.

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Днем ранее, 7 мая, президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине. «Моя администрация практически исчерпала средства, которые могут быть использованы для отправки военной помощи Украине без одобрения конгресса», — отметил он. В Пентагоне затем уточнили, что в рамках этой поставки на Украине прибудут 25 тыс. 155 мм снарядов для артиллерийских орудий, радары и оборудования для подавления помех, стоимость готовящихся к отправки вооружений в ведомстве оценили в $150 млн.

На 9 мая в Белом доме планируют подписание закона, предусматривающего программу ленд-лиза на поставки Украине вооружения. Этот документ ускорит процесс передачи оружия из-за обхода бюрократических препятствий. Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе в конце апреля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что Украина из-за закона о ленд-лизе окажется «в долговой яме». «За все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины», — утверждал он.