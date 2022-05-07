Байден одобрил отправку дополнительной военной помощи Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Число погибших при взрыве в Гаване возросло до 18 Общество, 01:50
Кадыров заявил о неудачном контрнаступлении военных Украины Политика, 01:42
Кофту Зеленского продали на аукционе за $110 тыс. Политика, 01:22
«Главный бой года в боксе». Эксперты о шансах Бивола против Альвареса Спорт, 01:12
Citibank открыл счет генконсульству России в США Политика, 01:11
Зеленский попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги Политика, 01:03
В Боливии на гору упал вертолет с 500 кг кокаина Общество, 00:42
Байден одобрил отправку дополнительной военной помощи Украине Политика, 00:39
Умер сыгравший управдома в «Друзьях» актер Майкл Хагерти Общество, 00:24
Глава Приднестровья исключил нападение республики на Украину Политика, 00:18
Штырков рассказал, на что потратит гонорар от главного боя турнира RCC Спорт, 00:05
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Pro, 00:00
Вучич заявил об отказе «топтать дружбу на Востоке» на пути в Евросоюз Политика, 06 мая, 23:58
Посольство США в Москве посоветовало американцам не посещать парады 9 мая Политика, 06 мая, 23:51
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден одобрил отправку дополнительной военной помощи Украине

Президент США добавил, что его администрация почти исчерпала средства, которые может направить на поддержку Украины. Байден призвал конгресс одобрить дополнительное финансирование
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Global Look Press)

США выделят дополнительную военную помощь Украине, объявил президент Джо Байден. Новый пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование, их стоимость не уточняется.

«После сегодняшнего объявления моя администрация практически исчерпала средства, которые могут быть использованы для отправки военной помощи Украине без одобрения конгресса», — отметил президент. Он призвал законодателей оперативно одобрить необходимое дополнительное финансирование.

Ранее 6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о намерении главы государства 9 мая подписать закон о программе ленд-лиза для Украины (это программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику союзникам во время Второй мировой войны).

28 апреля Байден попросил конгресс увеличить объем помощи Украине более чем в 10 раз — с $3 до $33 млрд долларов. Из этой суммы $20 млрд должны пойти на вооружение, военное оборудование и снаряжение для солдат, $8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку, $3 млрд — на гуманитарную помощь и обеспечение продовольственной безопасности. На следующий день Псаки сообщила, что у властей осталось $250 млн на оказание военной помощи Киеву.

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая
Политика
Джо Байден

5 мая Псаки заявила, что Вашингтон будет делать все, чтобы помочь Киеву «наращивать возможности на поле боя и за столом переговоров».

США, Евросоюз и некоторые другие страны начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции и усилили поддержку после начала военных действий. 21 апреля Пентагон пообещал передать Украине 72 гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов для них, 72 машины для буксировки и 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost. Ранее в тот же день Байден объявлял о намерении выделить Киеву $800 млн в качестве помощи в области безопасности и $500 млн в качестве прямой экономической поддержки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Выставили золотой щит: почему в Китае не работают e-mail-рассылки
Инструкции

Российские власти критикуют такие действия властей западных стран, обвиняя их в «накачке» Украины оружием. 26 февраля МИД заявил, что Вашингтон не заинтересован в завершении кризиса, о чем свидетельствуют продолжающиеся поставки вооружения Киеву.

30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США и НАТО перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы и обвинил Североатлантический альянс в попытках помешать завершению спецоперации путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
военная помощь Украина США Джо Байден
Материалы по теме
Володин назвал военными преступниками тех, кто поставляет оружие Украине
Политика
Бундестаг призвал правительство ФРГ поставить Украине тяжелые вооружения
Политика
Джонсон пообещал наращивать военную помощь Украине по мере необходимости
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter