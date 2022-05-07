Байден одобрил отправку дополнительной военной помощи Украине

Президент США добавил, что его администрация почти исчерпала средства, которые может направить на поддержку Украины. Байден призвал конгресс одобрить дополнительное финансирование

Джо Байден (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Global Look Press)

США выделят дополнительную военную помощь Украине, объявил президент Джо Байден. Новый пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование, их стоимость не уточняется.

«После сегодняшнего объявления моя администрация практически исчерпала средства, которые могут быть использованы для отправки военной помощи Украине без одобрения конгресса», — отметил президент. Он призвал законодателей оперативно одобрить необходимое дополнительное финансирование.

Ранее 6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о намерении главы государства 9 мая подписать закон о программе ленд-лиза для Украины (это программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику союзникам во время Второй мировой войны).

28 апреля Байден попросил конгресс увеличить объем помощи Украине более чем в 10 раз — с $3 до $33 млрд долларов. Из этой суммы $20 млрд должны пойти на вооружение, военное оборудование и снаряжение для солдат, $8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку, $3 млрд — на гуманитарную помощь и обеспечение продовольственной безопасности. На следующий день Псаки сообщила, что у властей осталось $250 млн на оказание военной помощи Киеву.

5 мая Псаки заявила, что Вашингтон будет делать все, чтобы помочь Киеву «наращивать возможности на поле боя и за столом переговоров».

США, Евросоюз и некоторые другие страны начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции и усилили поддержку после начала военных действий. 21 апреля Пентагон пообещал передать Украине 72 гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов для них, 72 машины для буксировки и 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost. Ранее в тот же день Байден объявлял о намерении выделить Киеву $800 млн в качестве помощи в области безопасности и $500 млн в качестве прямой экономической поддержки.

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Российские власти критикуют такие действия властей западных стран, обвиняя их в «накачке» Украины оружием. 26 февраля МИД заявил, что Вашингтон не заинтересован в завершении кризиса, о чем свидетельствуют продолжающиеся поставки вооружения Киеву.

30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США и НАТО перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы и обвинил Североатлантический альянс в попытках помешать завершению спецоперации путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.