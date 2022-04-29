Володин назвал американский ленд-лиз для Украины дорогой в долговую яму

Законопроект, который позволит поставлять Украине американское оружие по программе ленд-лиза, одобрили палата представителей и сенат США. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден

Фото: Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

Американская программа ленд-лиза приведет Украину к долговой яме, а расплачиваться по ней придется многим поколениям жителей страны, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал Володин.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.



По его словам, выгоду от программы ленд-лиза получат американские военные корпорации, их прибыль увеличится в несколько раз, как это уже было в период Второй мировой войны.

Он напомнил, что Советский Союз получал вооружение от Вашингтона по ленд-лизу, при этом США называли это помощью союзникам. СССР многие годы возвращал долги, ограничивания себя и поставляя американцам в счет оплаты платину, золото, лес, а также бесплатно ремонтируя американские суда, написал Володин, добавив, что советские выплаты по ленд-лизу завершились только спустя 61 год после победы в войне — в 2006 году.

Ранее законопроект, который позволит поставлять американское вооружение Украине по программе ленд-лиза, был одобрен палатой представителей США. В начале апреля документ поддержали в сенате. Теперь его должен подписать американский президент Джо Байден.

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США увеличили поставки Украине оружия, техники и амуниции с начала российской спецоперации. По данным Пентагона, за два месяца общая сумма помощи Киеву в области безопасности составила $3,4 млрд. В конце апреля Вашингтон объявил об очередном пакете военной поддержки на $800 млн, который предусматривает поставки беспилотников, гаубиц и артиллерийских снарядов для них.

Россия неоднократно критиковала США и другие страны за поставки оружия Киеву и обещала, что партии западного оружия на Украине станут целями российских войск. 25 апреля Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине.