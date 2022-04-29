СВР сообщила о разведданных по плану Польши захватить часть Украины
Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине основано на данных разведки, заявили ТАСС в пресс-службе СВР.
28 апреля Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Он отметил, что первым этапом станет ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом «защиты от российской агрессии».
«Сделанное директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — утверждают в пресс-службе.
Нарышкин сообщил, что польских военных планируется разместить там, где вероятность столкновений с российскими военными минимальная, для того чтобы позже иметь возможность взять под контроль стратегические объекты. «По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы», — отметил директор СВР.
В ответ на заявление Нарышкина пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что заявление о польской «аннексии западной Украины» — ложь, цель которой посеять недоверие между Киевом и Варшавой. «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на западную Украину повторяется уже несколько лет», — отметил Жарин.
Позже в этот же день Польша анонсировала учения и передвижение техники у границ с Украиной и Германией. Военные пояснили, что учения пройдут в соответствии с программой запланированных на этот год маневров.
После распада Австро-Венгерской империи осенью 1918 года обострился конфликт между поляками и украинцами на территории Восточной Галиции (территории современных Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областей Украины, а также юг Подкарпатского воеводства Польши). Бои шли между силами Польской Республики и Западно-Украинской народной республики.
После падения Западно-Украинской республики и позже по заключенному между РСФСР, УССР и Польской республикой Рижскому мирному договору 1921 года западная часть Украины отошла к Польше, наименование «Западная Украина» закрепилось именно за этой территорией.
В 1939 году Западная Украина, включая Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, вошла в состав Советского Союза, а после его распада эти территории остались в составе современной Украины.