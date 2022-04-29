СВР сообщила о разведданных по плану Польши захватить часть Украины

Глава российской спецслужбы ранее сообщил о планах США и Польши установить контроль над частью западной Украины. В СВР уточнили, что заявление Сергея Нарышкина основано на разведданных

Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине основано на данных разведки, заявили ТАСС в пресс-службе СВР.

28 апреля Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Он отметил, что первым этапом станет ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом «защиты от российской агрессии».

«Сделанное директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — утверждают в пресс-службе.

Нарышкин сообщил, что польских военных планируется разместить там, где вероятность столкновений с российскими военными минимальная, для того чтобы позже иметь возможность взять под контроль стратегические объекты. «По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы», — отметил директор СВР.

В ответ на заявление Нарышкина пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что заявление о польской «аннексии западной Украины» — ложь, цель которой посеять недоверие между Киевом и Варшавой. «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на западную Украину повторяется уже несколько лет», — отметил Жарин.

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Позже в этот же день Польша анонсировала учения и передвижение техники у границ с Украиной и Германией. Военные пояснили, что учения пройдут в соответствии с программой запланированных на этот год маневров.