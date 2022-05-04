ЦРУ опубликовало русскоязычную инструкцию для установки связи с разведкой
Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, разъясняющие, как можно выйти с ними на связь в интернете. Инструкции опубликованы на официальных страницах ЦРУ в социальных сетях.
В частности, ЦРУ рекомендует при попытках установить связь использовать VPN или воспользоваться браузером Tor. Специалисты управления рассчитывают на то, что в этом случае российским спецслужбам будет труднее выявить такие контакты. Также в американской разведке рекомендуют открывать браузер в режиме инкогнито и удалять историю.
Кроме того, агентство просит лиц, которые воспользуются описанными средствами связи, указать свое полное имя, страну, из которой они ведут переписку, свою официальную должность и какой у них доступ к информации, представляющей интерес для управления.
Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя ведомства, инструкция опубликована в связи с желанием американской разведки установить контакт с россиянами, «обеспокоенными» специальной военной операцией на Украине. Таким образом американская сторона намерена активизировать вербовку россиян.
По словам представителя разведки, после начала спецоперации все больше россиян попытались выйти на связь с ЦРУ. В ведомстве отметили, что в ЦРУ часто обращаются недовольные граждане или государственные служащие, которых хотят предоставить информацию. При этом каждый человек и каждая информация тщательно изучаются, добавил представитель ЦРУ.
В декабре телеканал CNN сообщал, что в ЦРУ намерены подготовить новые кадры для разведки против России и Китая. Как пишет издание, в течение 20 лет ЦРУ в основном занималось противодействием терроризму. Однако, как говорят источники телеканала, сейчас в ЦРУ намерены вернуться к классической разведывательной деятельности.