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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров предложил начать второй этап спецоперации «по всей Украине»

Второй этап спецоперации необходимо проводить не только на территории Луганской и Донецкой народных республик, но и по всей Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», — сказал он.

Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом. «И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами (выстраивать. — Прим. ред.) те или иные отношения. Хотят они санкции — будем воевать против санкций, хотят войну — будем воевать», — уточнил Кадыров.

В Минобороны сочли выполненными задачи первого этапа спецоперации
Политика
Фото:Maximilian Clarke / Global Look Press

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида». В ответ Украина разорвала с Москвой дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.

В конце марта в российском Минобороны заявили о выполнении целей первого этапа спецоперации. В министерстве утверждают, что план заключался в том, чтобы «заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев». Позже замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев сообщил, что одной из целей второго этапа спецоперации станет установление контроля над Донбассом и югом Украины.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ее цели на Украине будут достигнуты в любом случае. Президент Владимир Путин называл их «абсолютно понятными, благородными» и выражал уверенность, что российские военные добьются результатов. По его словам, главная цель — «помощь людям на Донбассе, в народных республиках Донбасса, которые мы признали». Как утверждает Путин, другого выбора у России не было, кроме как начать военную операцию, из-за отказа Киева от выполнения взятых на себя обязательств.

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Теги
Военная операция на Украине Рамзан Кадыров
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