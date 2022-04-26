Кадыров пообещал $1 млн за координаты батальонов Дудаева и Мансура

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал награду $1 млн тому, кто укажет точное местоположение так батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура. Информацию о награде Кадыров объявил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, есть меценат, который готов пожертвовать деньги.

«Мы должны их уничтожить: либо они встанут на колени и попросят прощение у чеченского народа и всех мусульман, либо головы на отсек», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что спецоперация «по освобождению Украины от нацистов» идет по плану. «тихо, молча, не спеша, чечен делает свои дела», добавил он.

Батальон назван в честь Джохара Дудаева, который провозгласил Чеченскую Республику Ичкерию (в едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими, фигурирует «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»). В 1996 году российские спецслужбы ликвидировали Дудаева. Другой батальон назван в честь лидера кавказских горцев конца XVIII века Шейха Мансура. Оба батальона принимают участие в военных действиях на стороне Украины.