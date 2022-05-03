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Политика ,  
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Кадыров сообщил о наступлении войск ЛНР и Чечни «по всей линии фронта»

Силы Луганской народной республики (ЛНР) и военнослужащие чеченских подразделений провели масштабное наступление на отрезке фронта между заводом «Заря» и селом Воеводовка, написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной Милиции ЛНР <...> провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», — сообщил он.

По словам Кадырова, о наступлении ему рассказал помощник Апты Алаудинов, его глава Чечни назвал «ответственным за луганское направление».

Кадыров заявил об «окончательном переходе» Рубежного под контроль России
Политика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

В ходе наступления противника удалось выбить из укреплений и отбросить на значительное расстояние. По словам Кадырова, противоположная сторона потеряла примерно 100 человек и семь единиц техники.

Химический завод «Заря» расположен на окраине города Рубежное в Луганской области. В начале апреля российское Минобороны сообщило, что город находится под контролем украинских военных.

20 апреля Кадыров заявил о переходе населенного пункта под контроль России. Позднее он написал, что подразделения российской армии совместно с силами ЛНР «зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное», а, специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» в составе Росгвардии и разведподразделения 2-го армейского корпуса ЛНР «атакует последние позиции украинцев в городе». Последним пунктом который контролировали украинские войска в пригороде Рубежного, по словам Алаудинова, был завод «Заря».

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Рамзан Кадыров наступление Украина
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