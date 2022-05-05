Кадыров заявил о «полном освобождении» Светличного в Луганской области

Поселок Светличное в Луганской области «полностью освобожден» и взят под «абсолютный контроль», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в Светличном завершается зачистка. Более того, наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного пункта — поселка Нижнее», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что далее «на освобожденных территориях» будут проводить гуманитарные мероприятия. «Мы сделаем все, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса», — добавил он.

1 мая Кадыров заявил о скором освобождении города Попасная в Луганской области. Тогда он сообщил, что чеченские военные начали зачищать город от украинских военных. При этом Минобороны России еще 13 марта сообщало о взятии Попасной войсками Луганской народной республики (ЛНР).

Позднее глава Чечни предложил начать второй этап спецоперации, уточнив, что его необходимо проводить не только на территории Луганской и Донецкой народных республик, но и по всей Украине. «Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», — объяснил он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида». В ответ Украина разорвала с Москвой дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.