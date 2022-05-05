Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Посольство России призвало США перенаправить «неуемную энергию» Политика, 04:04
Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в отказе удержать юг и восток Украины Политика, 03:36
NBC узнал об 1 млн смертей от COVID в США Общество, 03:33
Кадыров заявил о «полном освобождении» Светличного в Луганской области Политика, 02:57
Акционеры обвинили Netflix в мошенничестве Бизнес, 02:35
Экс-посол Франции назвал болезненным для Европы отказ от российской нефти Экономика, 02:15
США пообещали помочь Украине «на поле боя и за столом переговоров» Политика, 01:26
Скворцова сообщила о возможности применения «Конвасэла» для ревакцинации Общество, 01:23
В Минэкономики Германии допустили дефицит бензина при нефтяном эмбарго Экономика, 01:14
Тренер «Реала» Анчелотти вышел в финал ЛЧ в рекордный пятый раз Спорт, 00:51
Швеция получит гарантии безопасности во время рассмотрения заявки в НАТО Политика, 00:46
«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов Спорт, 00:38
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и впервые с 2018 года вышел в финал ЛЧ Спорт, 00:36
Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров заявил о «полном освобождении» Светличного в Луганской области

Поселок Светличное в Луганской области «полностью освобожден» и взят под «абсолютный контроль», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в Светличном завершается зачистка. Более того, наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного пункта — поселка Нижнее», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что далее «на освобожденных территориях» будут проводить гуманитарные мероприятия. «Мы сделаем все, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса», — добавил он.

Кадыров предложил начать второй этап спецоперации «по всей Украине»
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

1 мая Кадыров заявил о скором освобождении города Попасная в Луганской области. Тогда он сообщил, что чеченские военные начали зачищать город от украинских военных. При этом Минобороны России еще 13 марта сообщало о взятии Попасной войсками Луганской народной республики (ЛНР).

Позднее глава Чечни предложил начать второй этап спецоперации, уточнив, что его необходимо проводить не только на территории Луганской и Донецкой народных республик, но и по всей Украине. «Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», — объяснил он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: Sebastiaan Stam / Unsplash Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети
Инструкции
Pro
Бизнес на связи: как в кризис отвечать на сложные вопросы клиентов
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах
Статьи
Pro
Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис
Статьи

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида». В ответ Украина разорвала с Москвой дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.

Материалы к статье
Теги
Рамзан Кадыров Военная операция на Украине Луганская область
Материалы по теме
Кадыров сообщил о 150 мирных жителях, укрывающихся в бункерах «Азовстали»
Политика
Кадыров заявил о стремлении добровольцев вернуться в Донбасс
Политика
Кадыров сообщил о наступлении войск ЛНР и Чечни «по всей линии фронта»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter