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Захарова увидела «страшную ложь» в словах Моравецкого о Советском Союзе

Статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в которой он утверждает, что Советский Союз был сторонником нацистской Германии и на самом деле не освобождал Варшаву, являются «очередной преступной» попыткой переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Захарова перечислила ряд «ложных тезисов», упомянутых Моравецким, среди которых утверждение о «стоившей миллионы жизней» советской оккупации, которая продлилась еще 45 лет после окончания Великой Отечественной войны, а также утверждение о том, что Советская Армия не освобождала Варшаву от немецких войск. Захарова также назвала «за гранью добра и зла» фразу Моравецкого о том, что «хотя Красная Армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше». «Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека», — заключила официальный представитель российского МИДа.

Статья Моравецкого была опубликована в издании Politico. В своей работе премьер, в частности, утверждает, что Советский Союз распространял искаженную версию истории и Второй мировой войны, согласно которой СССР «освободил» Европу от нацизма. По его словам, такое ложное описание исторических событий Россия использует и сейчас, так как «пытается обременять Польшу и другие европейские страны ответственностью за сотрудничество с немецким диктатором Адольфом Гитлером».

Теги: Мария Захарова, Матеуш Моравецкий, Польша
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