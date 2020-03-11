Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

СССР сыграл ведущую роль в победе над немецким фашизмом, заявил в интервью РБК глава МИД Польши Яцек Чапутович. Однако, по его словам, Варшава не согласна с оценками Москвы пакта Молотова — Риббентропа

Яцек Чапутович (Фото: Piotr Nowak / Global Look Press)

Между Россией и Польшей нет расхождений по вопросу толкования роли СССР в победе над немецким фашизмом. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. «Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — сказал он. Чапутович также отказался уравнивать ответственность СССР и Германии за начало войны. «Нет сомнений, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны», — сказал он.

В то же время Польша и Россия по-разному смотрят на обстоятельства начала войны, в частности на роль пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола, напомнил министр. «Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», — объяснил он. Чапутович признал, что Мюнхенское соглашение также сыграло отрицательную роль и помешало остановить немецких фашистов. «Но еще раз стоит обратить внимание: война не началась с Мюнхенского соглашения. Повсеместно признано, что война началась 1 сентября 1939 года. С того момента, когда сначала Германия атаковала Польшу, а потом Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года», — пояснил он.

По мнению Чапутовича, в России также не осознают, насколько глубокой трагедией для поляков стал Катынский расстрел (массовое убийство офицеров польской армии весной 1940 года под Смоленском). «Да, Россия признала этот факт и вину Советского Союза. Однако этот факт нельзя отделять от контекста начала Второй мировой войны, поскольку это преступление стало результатом нападения и оккупации Польши Советским Союзом в результате соглашения СССР и фашистской Германии», — отметил он.

В сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в котором пакт Молотова — Риббентропа был упомянут как событие, проложившее дорогу к началу Второй мировой войны. В резолюции также говорилось об ущербе, который немецкий фашизм и советский коммунизм нанесли европейским странам.