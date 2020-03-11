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Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

СССР сыграл ведущую роль в победе над немецким фашизмом, заявил в интервью РБК глава МИД Польши Яцек Чапутович. Однако, по его словам, Варшава не согласна с оценками Москвы пакта Молотова — Риббентропа
Яцек Чапутович (Фото: Piotr Nowak / Global Look Press)

Между Россией и Польшей нет расхождений по вопросу толкования роли СССР в победе над немецким фашизмом. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. «Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — сказал он. Чапутович также отказался уравнивать ответственность СССР и Германии за начало войны. «Нет сомнений, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны», — сказал он.

В то же время Польша и Россия по-разному смотрят на обстоятельства начала войны, в частности на роль пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола, напомнил министр. «Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает», — объяснил он. Чапутович признал, что Мюнхенское соглашение также сыграло отрицательную роль и помешало остановить немецких фашистов. «Но еще раз стоит обратить внимание: война не началась с Мюнхенского соглашения. Повсеместно признано, что война началась 1 сентября 1939 года. С того момента, когда сначала Германия атаковала Польшу, а потом Советский Союз напал на Польшу 17 сентября 1939 года», — пояснил он.

По мнению Чапутовича, в России также не осознают, насколько глубокой трагедией для поляков стал Катынский расстрел (массовое убийство офицеров польской армии весной 1940 года под Смоленском). «Да, Россия признала этот факт и вину Советского Союза. Однако этот факт нельзя отделять от контекста начала Второй мировой войны, поскольку это преступление стало результатом нападения и оккупации Польши Советским Союзом в результате соглашения СССР и фашистской Германии», — отметил он.

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В сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в котором пакт Молотова — Риббентропа был упомянут как событие, проложившее дорогу к началу Второй мировой войны. В резолюции также говорилось об ущербе, который немецкий фашизм и советский коммунизм нанесли европейским странам.

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В январе резолюцию о причинах начала Второй мировой войны приняли в польском сейме (нижняя палата парламента). В ней также говорилось, что Вторая мировая война началась непосредственно в результате действий СССР и Германии. К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывал возмущение содержанием резолюции Европарламента. По его мнению, текст документа ставит на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. «Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно <...>. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма», — говорил Путин на пресс-конференции 19 декабря прошлого года. «Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — посетовал президент в интервью ТАСС, которое было опубликовано 10 марта.

Путин также утверждал, что причинами начала войны стали как условия Версальского договора, заключенного по итогам Первой мировой войны, так и бездействие европейских стран перед лицом нацистской угрозы. «СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками», — говорил президент об условиях, в которых оказался СССР на момент подписания пакта Молотова — Риббентропа. «И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года. Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны», — отметил Путин в интервью ТАСС.

Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - Польша, МИД, Россия - ЕС, Вторая мировая война ..., Великая Отечественная война
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