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Конгресс ограничил Трампа в применении силы против Ирана

Палата представителей конгресса США утвердила резолюцию, которая ограничивает полномочия президента в использовании вооруженных сил страны против Ирана, пишет Reuters. Ранее за эту инициативу проголосовал сенат.

За ограничение высказались 227 конгрессменов (среди них шестеро республиканцев). Против проголосовали 186 членов палаты.

Резолюция была разработана сенатором-демократом Тимом Кейном. Она подразумевает, что США должны будут вывести с Ближнего Востока военнослужащих, действующих против Ирана, если только конгресс не разрешит президенту начать боевые действия.

Теперь документ отправится непосредственно к Дональду Трампу. Ожидается, что он наложит вето на резолюцию.

Отношения Тегерана и Вашингтона обострились в 2019 году, когда Иран вышел из ядерной сделки. Конфликт между странами усилился после того, как американские вооруженные силы по приказу Трампа ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в начале января 2020 года.

После этого правительство Ирана заявило об отказе от последних ограничений по ядерной сделке. Затем Тегеран нанес удар по американским военным базе на севере Ирака и в Багдаде. 8 января иранская система ПВО по ошибке сбила Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», приняв его за крылатую ракету США.

10 января Вашингтон ввел новый пакет санкций против Ирана.

Теги: США, Дональд Трамп, Иран
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