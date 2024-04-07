Глава Минэнерго Украины исключил «тотальный блэкаут»
Даже при самом негативном сценарии, где Украина утратит всю свою генерацию, кроме атомной, «тотального блэкаута» в стране не будет, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает «Новое издание».
«Всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом вырабатывает более 50% электроэнергии в стране. Поэтому важны еще определенные компоненты к этому с точки зрения передачи, но тотального блэкаута на Украине они не добьются», — сказал он.
На Украине три действующие атомные электростанции (АЭС) с девятью энергоблоками, среди них: Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС и Южно-Украинская АЭС. Их суммарная установленная мощность — порядка 8000 МВт.
Украинская энергетическая компания ДТЭК в начале апреля сообщила, что после атак на свои теплоэлектростанции 22 и 29 марта потеряла 80% генерирующих мощностей. «Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — сообщили в пресс-службе компании. В марте ДТЭК сообщала о проблемах с подачей электричества после обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях (под контролем Киева — северо-западная часть ДНР).
Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
22 марта российское военное ведомство сообщило о нанесении «массированного удара» «по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников». Галущенко тогда называл атаку самой масштабной за последнее время и отмечал, что повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах Украины.
Неделю спустя ведомство отчиталось о групповом ударе «по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ». Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что были атакованы Каневская и Днестровская ГЭС. По словам Галущенко, под удары попали объекты генерации электроэнергии в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура в результате ударов. Утром 7 апреля оператор «Укрэнерго» объявил, что ночью повреждения получил объект высоковольтной сети в Харьковской области, в связи с чем в Харькове и области увеличивается объем аварийных отключений. Оператор не стал давать прогнозов по восстановлению.
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