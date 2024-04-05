 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС угрожает реальная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

Запорожской атомной электростанции угрожает реальная опасность после отключения последней резервной линии электропередачи, заявил Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

«Крупнейшая в Европе атомная электростанция потеряла ключевой источник электроэнергии. <...> События еще раз подчеркивают вполне реальную опасность, с которой сталкивается этот объект», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба агентства сообщила, что за последнюю неделю эксперты МАГАТЭ ежедневно слышали взрывы на разных расстояниях от АЭС.

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Общество
Запорожская АЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1», работающая со стороны Украины, отключилась от Запорожской АЭС утром 4 апреля. Работа блоков электростанции остановлена, пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».

«Феросплавная-1» была последней высоковольтной линией, снабжавшая электростанцию. В конце марта от Запорожской АЭС также была отключена линия 750 кВ «Днепровская».

Власти регионов Украины в марте неоднократно сообщали о повреждении энергообъектов в результате взрывов. В начале апреля украинская электроэнергетическая компания ДТЭК сообщила, что после атак на свои теплоэлектростанции потеряла 80% генерирующих мощностей

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Теги
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Украина Военная операция на Украине Запорожская АЭС
Материалы по теме
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Общество
Гросси на встрече с Путиным призвал к максимальной сдержанности у ЗАЭС
Политика
Власти Украины сообщили о взрывах в Запорожье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
Захарова заявила о нежелании России «церемониться» с партнерами Украины Политика, 01:26
Напавший на Чибиса мужчина объяснил свой поступок «голосом в голове» Политика, 01:16
Помощница Делимханова рассказала, что вез в автомобиле племянник сенатора Общество, 01:06
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов Политика, 00:47
Врачи назвали тяжелым состояние мурманского губернатора Политика, 00:42
В Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки дронов Политика, 00:11
На Украине заявили о самой сложной ситуации в Часов Яре Политика, 00:07
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе Запорожской АЭС Политика, 00:03
Стали известны детали нападения на губернатора Мурманской области Чибиса Политика, 00:01
Напавшего на мурманского губернатора мужчину ранили при задержании Политика, 00:01
Бывший производитель Coca-Cola заплатил ₽3 млрд акциза за сладкие напитки Бизнес, 00:00
Футбольный клуб из Чечни остался без тренера Спорт, 04 апр, 23:51
Курс доллара в апреле 2024-го: судьбу рубля решит один важный фактор Инвестиции, 04 апр, 23:50
В Харькове прогремели взрывы Политика, 04 апр, 23:24