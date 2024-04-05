Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе Запорожской АЭС
Запорожской атомной электростанции угрожает реальная опасность после отключения последней резервной линии электропередачи, заявил Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
«Крупнейшая в Европе атомная электростанция потеряла ключевой источник электроэнергии. <...> События еще раз подчеркивают вполне реальную опасность, с которой сталкивается этот объект», — говорится в сообщении.
Также пресс-служба агентства сообщила, что за последнюю неделю эксперты МАГАТЭ ежедневно слышали взрывы на разных расстояниях от АЭС.
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1», работающая со стороны Украины, отключилась от Запорожской АЭС утром 4 апреля. Работа блоков электростанции остановлена, пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».
«Феросплавная-1» была последней высоковольтной линией, снабжавшая электростанцию. В конце марта от Запорожской АЭС также была отключена линия 750 кВ «Днепровская».
Власти регионов Украины в марте неоднократно сообщали о повреждении энергообъектов в результате взрывов. В начале апреля украинская электроэнергетическая компания ДТЭК сообщила, что после атак на свои теплоэлектростанции потеряла 80% генерирующих мощностей
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