На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

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На Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская» — одна из двух, снабжающих станцию электричеством. Об этом сообщается в телеграм-канале АЭС.

Снабжение станции электричеством обеспечено за счет резервной линии 330 кВ «Феросплавная». Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился. Он находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ночью и утром страна подверглась самой масштабной атаке за последнее время, целью которой стали объекты энергетики. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Украинская компания «Энергоатом» также сообщала о том, что отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская», которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

На сегодня все блоки ЗАЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, подчеркивается в сообщении.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре Запорожской области, под контролем российских военных находится с февраля 2022 года. После присоединения региона к России президент Владимир Путин подписал указ о передаче электростанции в собственность государства. Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах объекта.

Глава Международного агентства по атомной энергии, специалисты которой находятся на станции, Рафаэль Гросси называл ситуацию с безопасностью на ЗАЭС «крайне неустойчивой». В начале марта он встретился с российским президентом и призвал к максимальной сдержанности в районе станции. Ранее, в январе, Гросси предупредил о реальной угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС.