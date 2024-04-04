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Военная операция на Украине ,  
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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

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Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1». Об этом сообщила ЗАЭС в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1», — говорится в сообщении.

Причины отключения уточняются. Все блоки Запорожской АЭС остановлены. Из них пять находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».

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В марте сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская» — одна из двух, снабжающих станцию электричеством. Снабжение станции электричеством обеспечивала резервная линия 330 кВ «Феросплавная».

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