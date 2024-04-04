На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1». Об этом сообщила ЗАЭС в своем телеграм-канале.
«Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1», — говорится в сообщении.
Причины отключения уточняются. Все блоки Запорожской АЭС остановлены. Из них пять находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».
В марте сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская» — одна из двух, снабжающих станцию электричеством. Снабжение станции электричеством обеспечивала резервная линия 330 кВ «Феросплавная».
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