Politico сообщило о риске развала линии фронта для ВСУ

Высокопоставленные военные, служившие под командованием главкома ВСУ Валерия Залужного, описывают ситуацию как мрачную и предупреждают, что Украина может потерять участок фронта при наступлении России

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Высокопоставленные украинские военные, служившие под командованием отправленного в отставку в феврале главкома ВСУ Валерия Залужного, заявили о существовании большого риска развала линии фронта там, где российские войска сосредоточат свое наступление, пишет Politico.

По словам собеседников издания, благодаря численному перевесу и применению управляемых авиабомб российские войска, вероятно, смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках».

«Украине сейчас ничего не поможет, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую численность войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас этих технологий нет, их нет и на Западе в достаточном количестве», — отметил один из высокопоставленных офицеров. По его словам, только упорство и стойкость украинских военных, а также ошибки противника могут изменить ситуацию, но ВСУ не полагаются на это как на стратегию.

«Залужный называл это «войной одного шанса». Под этим он подразумевал, что системы вооружения очень быстро становятся непригодными, потому что русские быстро противостоят им. Например, мы успешно применили крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставленные Великобританией и Францией], но совсем ненадолго. Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И они в этом преуспевают», — пояснил один из собеседников.

По словам другого высокопоставленного военного, Украина часто не получает вооружение своевременно, а напротив, уже тогда, когда оно ей не нужно. Например, истребители F-16, которые Киеву пообещали некоторые страны, уточнил он. «Каждому оружию свое время. F-16 были нужны в 2023 году; они не подойдут для 2024 года», — отметил собеседник.

По словам источников издания, ВСУ необходимо 4 млн снарядов и 2 млн беспилотников.

В марте украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США Киев будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». Он отметил, что Украина должна сохранить фронт стабильным, чтобы попытаться провести новое контрнаступление в этом году, в противном случае свое наступление может начать Россия.

В феврале глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что после провала наступления Киев пытается не допустить развала фронта. «После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — говорил он.