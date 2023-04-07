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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала, что США давали Украине цели для ударов по ВС России

NYT: разведка США давала Украине цели для ударов по ВС России
США тайно передают Украине информацию о происходящем на поле боя «в режиме реального времени», что позволяет Киеву наносить удары по ВС России и заставляет Москву «перемещать запасы боеприпасов дальше», пишет газета
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Военная разведка США передавала Украине цели для ударов по ВС России, в результате которых «гибли российские генералы». Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях», — пишет газета.

По данным издания, ВСУ при помощи американских разведданных наносили удары по российским силам, в результате чего гибли высокопоставленные военные и Москва была вынуждена «перемещать запасы боеприпасов дальше от линий боевого соприкосновения».

В феврале The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников писала, что украинские военные при нанесении большинства ударов из РСЗО HIMARS опираются на данные о местоположении целей, которые предоставляют США и союзники.

По словам источника издания, ВСУ «почти никогда не используют передовые системы без конкретных координат» от базирующихся в Европе американских военных.

Украинские военные определяют цели, по которым хотят нанести удар, затем эта информация передается командованию, а то, в свою очередь, запрашивает у партнеров из США более точные координаты, уточняет издание.

Ранее NYT сообщила, что в Twitter и Telegram на этой неделе появились документы с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению ВСУ перед их планируемым наступлением. Сейчас, по данным газеты, Пентагон расследует утечку.

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Документы содержат сведения о том, что может понадобиться ВСУ по состоянию на 1 марта, что косвенно может дать «подсказки» российской стороне, отмечает NYT.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что страны Запада подталкивают Украину к наступлению, чтобы оправдать вливание средств в ее вооружение. 3 апреля постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Вашингтон ожидает, что Киев начнет весеннее контрнаступление в ближайшие недели.

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Украина США ракетные удары Военная операция на Украине
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