Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Встреча продолжалась около часа и была посвящена событиям, произошедшим в Солсбери и Эймсбери. По словам российского посла, он с радостью ответил на все вопросы британца

Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне. Об этом рассказал журналистам посол России Александр Яковенко, который лично принимал британца, передает ТАСС.

Посол рассказал, что встреча состоялась в субботу днем, на нее Роули приехал со своим братом Мэтью. «Очень приятные люди, у них было очень много вопросов к нам, и я на все с радостью ответил», — рассказал дипломат. Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.

В частности, рассказал посол, британцы интересовались, Россия ли отравила Скрипалей, и является ли она той единственной страной, которая могла бы произвести «Новичок». Яковенко подчеркнул, что дал полное разъяснение на этот счет. «Я ему еще раз на фактах доказал, что этот «Новичок» может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах», — сказал дипломат (цитата по РИА Новости»).

По словам посла, встреча продолжалась больше часа. Дипломат назвал ее полезной. «Они [братья] слушали очень внимательно, были очень дружественными, пытались во всем разобраться», — рассказал посол, подчеркнув, что они «не были заряжены на антироссийский негатив».