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Отравление Скрипалей ,  
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Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Встреча продолжалась около часа и была посвящена событиям, произошедшим в Солсбери и Эймсбери. По словам российского посла, он с радостью ответил на все вопросы британца

Чарльз Роули, который летом прошлого года получил дозу отравления в британском городе Эймсбери (недалеко от Солсбери), в субботу побывал в российском посольстве в Лондоне. Об этом рассказал журналистам посол России Александр Яковенко, который лично принимал британца, передает ТАСС.

Посол рассказал, что встреча состоялась в субботу днем, на нее Роули приехал со своим братом Мэтью. «Очень приятные люди, у них было очень много вопросов к нам, и я на все с радостью ответил», — рассказал дипломат. Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.

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В частности, рассказал посол, британцы интересовались, Россия ли отравила Скрипалей, и является ли она той единственной страной, которая могла бы произвести «Новичок». Яковенко подчеркнул, что дал полное разъяснение на этот счет. «Я ему еще раз на фактах доказал, что этот «Новичок» может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах», — сказал дипломат (цитата по РИА Новости»).

По словам посла, встреча продолжалась больше часа. Дипломат назвал ее полезной. «Они [братья] слушали очень внимательно, были очень дружественными, пытались во всем разобраться», — рассказал посол, подчеркнув, что они «не были заряжены на антироссийский негатив».

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Посол также рассказал, что собственных версий о том, что произошло в Солсбери и Эймсбери, у братьев нет. Всю информацию о случившемся они черпают из британской прессы, уточнил дипломат. «На мой вопрос, знает ли Роули, чем его лечили, братья ответили, что не знают. О том, чем Роули отравлен, он знает исключительно из сообщений полиции», — сообщил Яковенко. Он подчеркнул, что 80% из услышанного для братьев, по их же признанию, было полным откровением. Посол также рассказал, что Чарлз Роули высказал заинтересованность в том, чтобы пройти медобследование в какой-то третьей стране.

Сами братья после встречи с послом не стали общаться с журналистами.

45-летний Чарльз Роули отравился, по версии Лондона, при контакте с нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери (недалеко от Солсбери). Вместе с ним дозу отравления получила его подруга Дон Стерджесс, впоследствии она скончалась. Власти Великобритании считают, что Роули и Стерджесс отравились веществом «Новичок», которое также было использовано при отравлении несколькими месяцами ранее экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По версии Лондона, к отравлению причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская сторона называет агентами российских спецслужб. Москва свою причастность ко отравления в Солсбери и Эймсбери отрицает. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Великобритания, отравление, Сергей Скрипаль
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