Отравленный в Эймсбери Чарли Роули раскрыл детали встречи с послом России

Британец признался, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия и спросил о возможности встречи с Владимиром Путиным. В субботу Роули побывал в российском посольстве в Лондоне, где задал интересующие его вопросы

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эйсмбери, заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия. Об этом Роули рассказал в интервью Sunday Mirror после встречи с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Встреча Роули и Яковенко состоялась в субботу в российском посольстве в Лондоне.

«Я пошел и спросил их: «Зачем ваша страна убила мою подругу?». «Но я не получил никаких ответов. Я получил только российскую пропаганду», — приводит слова Роули издание. Параллельно британец признался, что российский посол ему понравился. «Но я думаю, что некоторые из его слов в оправдание России, что она не причастна, были нелепыми», — сказал он.

«Я рад, что встретился с ним, и чувствую, что узнал что-то, чего не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила атаку», — признался Роули. По его словам, российский посол уверял его, что использованное при отравлении вещество не могло быть «Новичком», произведенным Россией, в противном случае не выжил бы никто. «Он [посол] сказал, что в России есть небольшое количество «Новичка», потому что они используют его в качестве противоядия и больше не производят его», — рассказал Роули. Единственные страны, которые сейчас производят «Новичок» — это Чехия и США, передал британец слова российского посла.

Роули также рассказал, что просил Яковенко о том, что почему подозреваемые в отравлении Александр Петров и Руслан Боширов не были допрошены полицией. На что российский посол сказал, что «британская полиция никогда не просила об их допросе», рассказал Роули.