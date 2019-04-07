Отравленный в Эймсбери Чарли Роули раскрыл детали встречи с послом России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,78 64,89 EUR Нал. 73,93 72,90 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 098,10 +10,40 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Принц Уильям прошел стажировку в MI5 и MI6 Политика, 04:36 У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 04:33 Нетаньяху пообещал суверенитет над поселениями на Западном берегу Иордана Политика, 04:13 Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве Общество, 03:40 Отравленный в Эймсбери Чарли Роули раскрыл детали встречи с послом России Политика, 03:23 СМИ сообщили о ликвидации 70 боевиков ИГ в Афганистане Политика, 03:21 Владелец «Краснодара» объяснил ситуацию с контрактом Мамаева Общество, 02:55 Взрыв в загоревшейся многоэтажке в Париже попал на видео Общество, 02:23 Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе Общество, 02:10 Мадуро обвинил Чили и Колумбию в атаках на энергосистемы Венесуэлы Политика, 01:45 Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне Политика, 01:13 Юрий Соломин стал бессрочным худруком Малого театра Общество, 00:58 В Иране пригрозили признать армию США террористической организацией Политика, 00:34 Мэй предупредила об «ускользающем из рук» Brexit Политика, 00:12
Отравление Скрипалей ,  
0 
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули раскрыл детали встречи с послом России
Британец признался, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия и спросил о возможности встречи с Владимиром Путиным. В субботу Роули побывал в российском посольстве в Лондоне, где задал интересующие его вопросы
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эйсмбери, заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия. Об этом Роули рассказал в интервью Sunday Mirror после встречи с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Встреча Роули и Яковенко состоялась в субботу в российском посольстве в Лондоне.

«Я пошел и спросил их: «Зачем ваша страна убила мою подругу?». «Но я не получил никаких ответов. Я получил только российскую пропаганду», — приводит слова Роули издание. Параллельно британец признался, что российский посол ему понравился. «Но я думаю, что некоторые из его слов в оправдание России, что она не причастна, были нелепыми», — сказал он.

Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

«Я рад, что встретился с ним, и чувствую, что узнал что-то, чего не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила атаку», — признался Роули. По его словам, российский посол уверял его, что использованное при отравлении вещество не могло быть «Новичком», произведенным Россией, в противном случае не выжил бы никто. «Он [посол] сказал, что в России есть небольшое количество «Новичка», потому что они используют его в качестве противоядия и больше не производят его», — рассказал Роули. Единственные страны, которые сейчас производят «Новичок» — это Чехия и США, передал британец слова российского посла.

Роули также рассказал, что просил Яковенко о том, что почему подозреваемые в отравлении Александр Петров и Руслан Боширов не были допрошены полицией. На что российский посол сказал, что «британская полиция никогда не просила об их допросе», рассказал Роули.

Кроме того, Роули сообщил, что спросил у посла о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Дипломат пообещал передать просьбу и поинтересовался у Роули, где бы он хотел встретиться с российским президентом.

О визите Роули в российское посольство рассказал ранее сам посол, который лично принимал британца в дипмиссии. Дипломат рассказал, что у британца было много вопросов по событиям в Эймсбери и Солсбери, и он на них с радостью ответил. Общаться с российскими журналистами после встречи с послом Роули не стал. 

Чарли Роули пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери летом прошлого года. Вместе с ним пострадала его подруга Дон Стерджесс, спустя несколько дней она скончалась. События в Эймсбери имели место спустя несколько месяцев после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Оба города находятся недалеко друг от друга. Лондон считает, что за отравлениями в Солсбери и Эймсбери стоит Россия, в причастности к ним британские власти подозревают Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон называет агентами российских спецслужб. Москва все обвинения отрицает. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Великобритания, отравление, новичок
Материалы по теме
Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций из-за отравления Скрипалей
Политика
Захарова связала «катастрофический» Brexit и дело Скрипалей
Политика
Британский посол сообщил о переданной Скрипалям просьбе России о встрече
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter