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Отравление Скрипалей ,  
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Британский посол сообщил о переданной Скрипалям просьбе России о встрече
По словам Лори Бристоу, Сергей и Юлия Скрипаль живы, но встречаться с российскими дипломатами не хотят. Ранее посольство России в Лондоне допустило, что обоих уже нет в живых
Юлия Скрипаль (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от отравления в Солсбери в марте прошлого года, живы. Такое заявление сделал посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью «Интерфаксу».

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — заявил британский посол.

Однако, по словам Бристоу, встречаться с российскими дипломатами Скрипали не хотят. «Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», — добавил он.

Ранее племянница экс-полковника Виктория Скрипаль рассказала об обращении его матери Елены Скрипаль в полицию. По словам Виктории, Елена попросила правоохранителей признать ее сына и внучку пропавшими без вести.

Комментируя эти данные, посольство России в Лондоне заявило, что не может подтвердить, что отравленные в Солсбери Скрипали до сих пор живы. «Представителям посольства вопреки нормам международного права <...> не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль», — сообщила дипмиссия, отметив, что отец и дочь как минимум «пребывают в условиях изоляции».

В марте 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в британском Солсбери.

Политика
Times узнала об ухудшении здоровья Скрипаля

По версии британских властей, экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» российские спецслужбы. Москва эти обвинения отрицает. С момента отравления Сергей Скрипаль на публике не появлялся. Юлия записала видеообращение, в котором рассказала о тяжелом выздоровлении и объявила, что признательна российскому посольству за помощь, но не готова ею воспользоваться.

По данным газеты The Telegraph, после отравления Скрипали продолжают жить на юге Англии под охраной спецслужб, а Юлии даже помогли найти работу. Источники The Telegraph также утверждали, что она может встречаться с некоторыми близкими друзьями.

В середине февраля The Times со ссылкой на источники сообщила, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Сергей Скрипаль
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