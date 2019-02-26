Британский посол сообщил о переданной Скрипалям просьбе России о встрече

По словам Лори Бристоу, Сергей и Юлия Скрипаль живы, но встречаться с российскими дипломатами не хотят. Ранее посольство России в Лондоне допустило, что обоих уже нет в живых

Юлия Скрипаль (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от отравления в Солсбери в марте прошлого года, живы. Такое заявление сделал посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью «Интерфаксу».

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — заявил британский посол.

Однако, по словам Бристоу, встречаться с российскими дипломатами Скрипали не хотят. «Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», — добавил он.

Ранее племянница экс-полковника Виктория Скрипаль рассказала об обращении его матери Елены Скрипаль в полицию. По словам Виктории, Елена попросила правоохранителей признать ее сына и внучку пропавшими без вести.

Комментируя эти данные, посольство России в Лондоне заявило, что не может подтвердить, что отравленные в Солсбери Скрипали до сих пор живы. «Представителям посольства вопреки нормам международного права <...> не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль», — сообщила дипмиссия, отметив, что отец и дочь как минимум «пребывают в условиях изоляции».