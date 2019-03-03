Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину

20-летний Эван Хоуп — сын погибшей в Эймсбери женщины — рассказал, что британское правительство его «предало». Теперь молодой человек пытается добиться справедливости с помощью российского президента

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Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу. Об этом сам Хоуп рассказал Sunday Mirror.

«Я обращаюсь к вам как к человеку, чтобы наши офицеры допросили этих людей по делу об убийстве моей матери», — приводит издание выдержки из письма 20-летнего молодого человека.

В беседе в с издание Хоуп подчеркнул, что не получил никакой поддержки со стороны британского правительства. «Я боюсь, что мы никогда не добьемся справедливости для мамы, и я чувствую себя преданным правительством и разочарован им», — сказал молодой человек, отметив, что поддержку от правительства в адрес Скрипалей он понимает и сопереживает им.

«Но моя семья не имела такой поддержки, и мы те, кто потерял нашу маму. Она была невинной жертвой, но мы никогда ничего не слышали от Терезы Мэй или правительства — ни телефонного звонка, ни письма, ни чего-либо еще <...> Мы узнаем новости так же, как и все остальные», — сетует Хоуп.