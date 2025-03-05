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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сообщили о полной остановке обмена разведданными с США

Sky News: на Украине подтвердили полную остановку обмена разведданными с США
Сюжет
Военная операция на Украине
США полностью остановили обмен разведданными с Украиной, передает Sky News со ссылкой на украинский источник. Ранее о «паузе на фронте разведки» сообщала журналистка Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на директора ЦРУ
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вашингтон перестал делиться «всеми» разведданными с Киевом, передает Sky News со ссылкой на украинский источник.

«Несколько часов назад обмен всей информацией был остановлен», — сказал собеседник издания.

Ранее другой источник Sky News сообщал, что США «выборочно» прекратили обмен разведданными, сохранив информацию, которая может быть использована Украиной для нанесения ударов по российским военнослужащим.

США прекратили обмен разведданными с Украиной
Политика
Фото:Manu Brabo / Getty Images

О соответствующем решении Вашингтона ранее сообщали источники The Financial Times (FT) и журналистка Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. По ее словам, речь идет о «паузе на военном фронте и на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу и обеспечить мир во всем мире». Как уточнили собеседники FT, США продолжили передавать разведданные об Украине и России своим союзникам. Daily Mail писало о запрете для Великобритании делиться этой информацией с Украиной в рамках остановки военной помощи США. По данным издания, после начала военной операции Киев получал разведданные в том числе от Австралии и Новой Зеландии.

3 марта президент США Дональд Трамп остановил военную помощь Украине, писали The New York Times, Bloomberg и другие американские СМИ. Этому предшествовала его словесная перепалка о гарантиях безопасности с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Тогда республиканец обвинил его в неготовности к мирному урегулированию конфликта. Зеленский отверг эти утверждения, но досрочно покинул Вашингтон. Позднее он выразил сожаления насчет произошедшего и заявил о готовности работать «под сильным руководством» Трампа.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский обмен разведданными Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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