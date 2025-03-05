В Киеве сообщили о полной остановке обмена разведданными с США

США полностью остановили обмен разведданными с Украиной, передает Sky News со ссылкой на украинский источник. Ранее о «паузе на фронте разведки» сообщала журналистка Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на директора ЦРУ

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Вашингтон перестал делиться «всеми» разведданными с Киевом, передает Sky News со ссылкой на украинский источник.

«Несколько часов назад обмен всей информацией был остановлен», — сказал собеседник издания.

Ранее другой источник Sky News сообщал, что США «выборочно» прекратили обмен разведданными, сохранив информацию, которая может быть использована Украиной для нанесения ударов по российским военнослужащим.

О соответствующем решении Вашингтона ранее сообщали источники The Financial Times (FT) и журналистка Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. По ее словам, речь идет о «паузе на военном фронте и на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу и обеспечить мир во всем мире». Как уточнили собеседники FT, США продолжили передавать разведданные об Украине и России своим союзникам. Daily Mail писало о запрете для Великобритании делиться этой информацией с Украиной в рамках остановки военной помощи США. По данным издания, после начала военной операции Киев получал разведданные в том числе от Австралии и Новой Зеландии.

3 марта президент США Дональд Трамп остановил военную помощь Украине, писали The New York Times, Bloomberg и другие американские СМИ. Этому предшествовала его словесная перепалка о гарантиях безопасности с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Тогда республиканец обвинил его в неготовности к мирному урегулированию конфликта. Зеленский отверг эти утверждения, но досрочно покинул Вашингтон. Позднее он выразил сожаления насчет произошедшего и заявил о готовности работать «под сильным руководством» Трампа.