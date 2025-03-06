Politico узнало объем разведданных, получаемых Украиной от союзников

Украина получала 80% разведданных от союзников, в основном от США, 5 марта частично их передача продолжилась, пишет Politico. О готовности делиться подобными сведениями заявил министр обороны Франции

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали 80% разведданных от союзников, в основном от США, пишет Politico со ссылкой на анонимный источник в ВСУ.

По словам собеседника издания, союзники Киева продолжили обмен некоторыми разведывательными данными в среду, 5 марта. Однако он отказался уточнить, о каких странах идет речь.

О готовности продолжать обмен разведданными с Украиной заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. «Помощь американских агентств в спутниковом наблюдении, все, что можно было сделать, было приостановлено со вчерашнего дня (среды. — РБК)», — сказал он в эфире France Inter. Лекорню назвал французскую разведку «суверенной», поэтому у Парижа «есть разведывательные ресурсы, которыми [он делится] с украинцами».

5 марта США полностью прекратили обмен разведданными с Украиной, писала Financial Times (FT). Позднее эти сведения подтвердили директор ЦРУ Джон Рэтклифф и украинский источник Sky News. По данным FT, Вашингтон продолжил передавать сведения о России и Украине союзникам. Великобритании запретили делиться разведданными с Киевом, сообщала Daily Mail. Украина в том числе получала информацию от Австралии и Новой Зеландии, уточняло издание. Этому решению США предшествовала остановка военной помощи Украине.

Отношения Киева и Вашингтона резко ухудшились после словесной перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля. Республиканец обвинил украинского лидера в неготовности к мирному урегулированию конфликта. Тот отвергал эти утверждения и настаивал на обеспечении гарантий безопасности Украине. На фоне скандала Зеленский досрочно покинул Вашингтон. Позднее он выразил сожаление насчет произошедшего и готовность работать «под сильным руководством» Трампа.

Власти России выступают против помощи Украине.