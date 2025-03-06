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Военная операция на Украине ,  
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Умеров сообщил о поиске независимых от США источников разведданных

Сюжет
Военная операция на Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Yves Herman / Reuters)

Киев ищет альтернативные источники разведданных после того, как Вашингтон решил ограничить их передачу украинской стороне. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, его слова передает «Общественное».

«Об обмене разведданными мы еще не получили информацию, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами. При необходимости будем запрашивать их, в том числе у Германии», — сказал он после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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Джон Бреннан

США в начале марта прекратили военные поставки, одобренные для Украины предыдущей президентской администрацией, а также перестали делиться разведданными, необходимыми для наступательных операций. Это произошло после перепалки украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Зеленского в Белом доме обвинили в нежелании приближать мир.

По словам бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, приостановка обмена разведывательными данными между США и Украиной является беспрецедентным решением и может грозить катастрофическими последствиями для ВСУ на поле боя.

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Теги
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