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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Ушаков сообщил о договоренности России и США провести переговоры по Ирану

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Представители российской и американской делегаций на встрече в Эр-Рияде 18 февраля договорились провести отдельные переговоры по Ирану, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана и договорились, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Bloomberg сообщил, что президент США Дональд Трамп во время февральского телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным попросил Москву о посредничестве в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы страны. Вопрос поднимался и на переговорах России и США в Эр-Рияде 18 февраля, отметило агентство.

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Дональд Трамп

Ядерная сделка между США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном была заключена в 2015 году, однако Трамп вышел из нее в 2018-м. Соглашение ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций.

После возвращения в Белый дом в этом году Трамп пообещал возобновить стратегию «максимального давления» на Иран, но отметил, что хотел бы заключить контролируемое ядерное мирное соглашение со страной.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил в поддержку переговоров с США, а верховный лидер аятолла Хаменеи — против (в Иране верховный лидер стоит выше президента, он определяет внешнюю и внутреннюю политику).

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Россия США Эр-Рияд Юрий Ушаков
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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