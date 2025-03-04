Ушаков сообщил о договоренности России и США провести переговоры по Ирану

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Представители российской и американской делегаций на встрече в Эр-Рияде 18 февраля договорились провести отдельные переговоры по Ирану, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана и договорились, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Bloomberg сообщил, что президент США Дональд Трамп во время февральского телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным попросил Москву о посредничестве в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы страны. Вопрос поднимался и на переговорах России и США в Эр-Рияде 18 февраля, отметило агентство.

Ядерная сделка между США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном была заключена в 2015 году, однако Трамп вышел из нее в 2018-м. Соглашение ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций.

После возвращения в Белый дом в этом году Трамп пообещал возобновить стратегию «максимального давления» на Иран, но отметил, что хотел бы заключить контролируемое ядерное мирное соглашение со страной.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил в поддержку переговоров с США, а верховный лидер аятолла Хаменеи — против (в Иране верховный лидер стоит выше президента, он определяет внешнюю и внутреннюю политику).