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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Bloomberg узнал о согласии России стать посредником между США и Ираном

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Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп попросил Путина, чтобы Россия помогла организовать ядерные переговоры с Тегераном, тема обсуждалась на встрече в Эр-Рияде, пишет агентство. Верховный лидер Ирана Хаменеи выступил против диалога с США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп во время февральского телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным попросил, чтобы Россия стала посредником на переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, российская сторона согласилась.

Вопрос поднимался и на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля, пишет агентство. На встрече при участии главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио стороны обсудили «заинтересованность Вашингтона в помощи Москвы» в решении вопросов, касающихся Ирана.

В Белом доме США не ответили на запрос агентства. Как сообщил Bloomberg пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, «Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров» и Москва «готова сделать все возможное», чтобы этого достичь.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана в ответ на вопрос о том, предлагала ли Россия посредничество, сказал, что для стран «естественно» предлагать свою помощь. «Учитывая значимость этих вопросов, возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем», — заявил накануне на пресс-конференции пресс-секретарь МИДа Эсмаил Багаи.

Президент Ирана заявил о разногласиях с Хаменеи по переговорам с США
Политика
Масуд Пезешкиан

Трамп с момента возвращения в Белый дом 20 января посылал Ирану «неоднозначные сигналы», отмечает Bloomberg. В частности, он пообещал возобновить стратегию «максимального давления» на эту страну, которой придерживался при первом сроке, но в то же время заявил, что хотел бы заключить контролируемое ядерное мирное соглашение, «которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать». В начале февраля президент США сказал, что предпочел бы заключить с Ираном соглашение по ядерным вопросам, а не «бомбить его».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает за переговоры с США, а верховный лидер аятолла Хаменеи — против. Пезешкиан говорил в начале марта, что Тегеран будет придерживаться позиции, определенной Хаменеи (в Иране верховный лидер стоит выше президента, он определяет внешнюю и внутреннюю политику).

В 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном: соглашение между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Лавров в конце февраля говорил, что есть достаточно дипломатических возможностей для заключения новой ядерной сделки без использования угроз о применении силы.

Иранские власти настаивают, что их ядерная программа носит мирный характер. Минувшей осенью советник Хаменеи Камаль Харази заявил, что возможности для производства ядерного оружия есть, единственное препятствие — фетва (религиозное постановление), которая запрещает его разработку. Несколько старших командиров Корпуса стражей исламской революции предложили отменить ее.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Владимир Путин Иран ядерная программа Али Хаменеи
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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