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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на слова Трампа о неизбежном мире России и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Целью военной операции на Украине является обеспечение безопасности России, в этом Москва заинтересована при урегулировании, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о неизбежном мире Украины и России. По мнению американского лидера, стороны заключат мирное соглашение, так как у них нет выбора.

Песков переадресовал Трампу вопрос журналистов о том, у кого из сторон нет выбора. На просьбу уточнить возможности Москвы он заявил о том, что Россия имеет свои интересы, в частности по обеспечению безопасности, однако достижение целей дипломатическим путем является предпочтительным способом урегулирования.

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Россия Украина США Дональд Трамп Дмитрий Песков мирное урегулирование Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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