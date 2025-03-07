Песков ответил на слова Трампа о неизбежном мире России и Украины

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Целью военной операции на Украине является обеспечение безопасности России, в этом Москва заинтересована при урегулировании, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о неизбежном мире Украины и России. По мнению американского лидера, стороны заключат мирное соглашение, так как у них нет выбора.

Песков переадресовал Трампу вопрос журналистов о том, у кого из сторон нет выбора. На просьбу уточнить возможности Москвы он заявил о том, что Россия имеет свои интересы, в частности по обеспечению безопасности, однако достижение целей дипломатическим путем является предпочтительным способом урегулирования.

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